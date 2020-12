«Avevo offerte più alte, ma non ha prezzo la possibilità di restare italiani al 100%» di Giulia Crivelli

Everything but the girl: era il nome di una band inglese di grande successo degli anni 80. Considerando il picco di notorietà e di vendite di Moncler e Stone Island proprio in quegli anni, partiamo da qui per riassumere la visione che Carlo Rivetti ha del futuro a breve e sicuramente a medio termine del polo del lusso (appena) nato dall’acquisizione di Stone Island, di cui Rivetti è presidente e direttore creativo, da parte di Moncler. Non everything but the girl (letteralmente, tutto tranne la ragazza...