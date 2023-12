Avio Aero conquista la certificazione di genere

Ascolta la versione audio dell'articolo

Su lla carta, è una impresa difficile: conquistare la certificazione di parità di genere in un’azienda metalmeccanica che opera nel settore dell’aerospazio. A guidare il processo per Avio Aero, Gruppo Ge, è stata Carlamaria Tiburtini, senior Hr Business e Diversity, Equity & Inclusion Leader di Avio Aero. «Fare inclusione è una scelta vincente per le aziende. Una impresa manifatturiera sconta il fatto di non essere una realtà women friendly, e allora serve il preciso obiettivo di lavorare in questa direzione».

La quota di donne in azienda è salita dall’11 al 18%, inoltre in Avio Aero ci sono quattro donne executive a diretto riporto del ceo Riccardo Procacci e una prima donna plant manager, a capo di una delle fabbriche del Avio Aero.

La lunga esperienza dentro L’Oreal di Carlamaria Tiburtini ha creato expertice e competenze in materia di Diversity managing, messe poi a servizio di Avio Aero, in un percorso durato cinque anni. «Siamo partiti in tre nel team e oggi abbiamo 1.500 persone che lavorano attivamente sui diversi pillar legati all’inclusione, oltre a tutto il resto del lavoro» spiega la manager. L’approccio è business oriented e parte da una convinzione: «l’inclusione ha un impatto sulle performance aziendali e questo rende i processi più facili da attuare» aggiunge. Nessuna ricetta magica ma solo la capacità e lo sforzo di valutare e inquadrare correttamente le persone a seconda delle loro skills e delle competenze, a prescindere «dall’involucro di ognuno».

Il genere è soltanto una delle linee che caratterizzano le policy di inclusione, «ma la scelta di andare sulla certificazione di genere – spiega Carlamaria Tiburtini – nasce da un principio fondamentale, Avio Aero vanta un grande contenuto innovativo, ma l’innovazione nasce da occhi diversi e da questo non si può prescindere». In primo piano dunque la promozione della cultura Stem e il sostegno di Role Model tra le giovani donne. E così il tema della Diversity diventa un principio chiave della gestione, tanto che i manager vengono periodicamente valutati attraverso una survey sulla capacità di inclusione.

Accanto al mondo dei white collar poi c’è quello dei blue collar, delle fabbriche, nelle quali serve attrarre lavoratrici donne. «Stiamo facendo un lavoro negli istituti tecnici – racconta Tiburtini – per spiegare alle ragazze che si può costruire una carriera tecnica in questo ambiente». La certificazione di genere impatta sulla reputazione dell’azienda, riprende Carlamaria Tiburtini, «le aziende non sono obbligate a fare questo percorso, ma farlo va nella direzione della sostenibilità, della reputazione aziendale e della employer branding, è la cosa giusta da fare». La promozione dell’inclusione, poi, passa anche attraverso l’impegno di Avio Aero come sponsor dei pride in tutti i siti dove è presente.