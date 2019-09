Avio Aero scommette sulle tecnologie 4.0

Avio Aero intanto si rafforza anche in Puglia, dove conta uno stabilimento industriale a Brindisi e due centri di ricerca a Bari che operano in sinergia con il Politecnico del capoluogo.

A Brindisi si interviene con i sostegni di parte del contratto di sviluppo (30 milioni) e con un contratto di programma regionale (il cui valore è da definite.

A Brindisi Avio Aero, che già ha un organico di 750 dipendenti, si doterà di una nuova area produttiva di additive manifacturing. L’investimento in realtà è partito.

«Si parte a prescindere – osserva il responsabile dei finanziamenti – anche perchè per accedere agli aiuti pubblici è necessario un iter abbastanza lungo. Sopratutto quando sono coinvolti sia Stato che Regioni». Intanto, i risultati già si colgono. l’occupazione negli impianti meridionali di Avio Aero è già cresciuta. A Pomigliano, le ore di lavoro aumenteranno per fine 2019 in totale del 18% . Anche in Puglia si prevede un significativo incremento. Per rispondere all’aumento degli ordini.

«Le previsioni per i prossimi anni – conclude Silvano – sono davvero straordinarie!».