Avio balza in Borsa grazie ai satelliti Amazon per la banda larga

(Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Scatto a doppia cifra in Borsa per Avio grazie al maxi contratto siglato con Amazon da Arianspace, la società a cui Avio fornisce i motori per il lanciatore satellitare Ariane 6. Le quotazioni sono arrivate guadagnare anche il 15%.

Il programma Kuiper e la commessa per 18 lanci di satelliti

In una nota, è stato annunciato che Arianspace, provider dei servizi di lancio dei satelliti per l'Agenzia spaziale europea e partecipato da Avio, ha firmato un contratto con Amazon per 18 lanci del vettore Ariane 6 per la messa in orbita di satelliti della costellazione per l’internet a banda larga Kuiper. Il progetto di Amazon mira a connettere banda larga ad alta velocità e bassa latenza le comunità non servite e poco servite in tutto il mondo a prezzi accessibili. "Il lanciatore che sarà utilizzato è l’Ariane 64, versione pesante del nuovo Ariane 6, dotato di quattro motori P120C, sviluppati da Avio, che faranno da booster a propellente solido" riporta il comunicato del gruppo romano.

I possibili impatti per Avio



Secondo gli analisti di Banca Akros, il contratto si configura come un "game changer" per lo sviluppo commerciale di Ariane 6 anche se al momento è difficile stimarne gli effetti economici su Avio: gli stessi analisti hanno aggiornato le stime sul 2025-26 inserendo circa 210 milioni nel portafoglio ordini in relazione alle probabili richieste legate al contratto Amazon-Ariane. Banca Imi si aspetta che il contratto Amazon migliori la visibilità degli utili a partire dal 2024 quando dovrebbero essere realizzati i primi lanci di Ariane 6. I lanci previsti dal contratto coprono l'attività dal 2024 al 2026 mentre il lancio inaugurale del programma Ariane6 è previsto entro la fine del 2022.