Avio in forte calo dopo taglio stime redditività per caro energia

Ascolta la versione audio dell'articolo

1' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - Mattinata da dimenticare per Avio a Piazza Affari. I titoli del gruppo dei lanciatori aerospaziali accusano la peggiore prestazione dell'intero listino milanese. Venerdì sera il gruppo ha annunciato i conti del primo semestre, evidenziando un portafoglio ordini di 848 milioni (-3% rispetto al dicembre 2021), ricavi per 134 milioni (+5% rispetto al primo semestre dell'anno scorso) e un risultato in perdita di 7,6 milioni dai -2,4 del primo semestre 2021). La società ha anche abbassato le stime di redditività sull'intero 2022 «per tener conto del mutato scenario dei costi energetici in Europa e in Italia, ulteriormente peggiorato a partire da giugno fino ad agosto 2022, rendendo difficile prevederne le dinamiche dei prossimi mesi». Il margine operativo lordo è ora atteso tra i 17 e i 25 milioni (da 24-30 milioni), mentre il risultato netto tra una perdita di 2 milioni e un utile di tre (da un utile tra i 5 e i 10). Confermate invece le stime su ricavi e portafoglio ordini. I risultati del semestre, secondo gli analisti di Intesa Sanpaolo, sono in linea con le previsioni: «Crediamo che i primi mesi del 2022 abbiano confermato che il gruppo è in linea con la strategia di sviluppo del business nel medio-lungo termine», scrivono gli esperti. «Tuttavia - aggiungono - nel breve termine l'aumento dei prezzi del gas stanno avendo un impatto superiore a quanto previsto e ci portano quindi a rivedere le nostre attuali previsioni». «La stima di ebitda 2022 sia nostra che di consensus è da ridurre del 15-20%», confermano da Equita.