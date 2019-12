Avio, nuovi contratti e a marzo 2020 riprendono i lanci del Vega Buone prospettive per l’azienda in seguito all’aumento degli stanziamenti per lo spazio decisi nella conferenza ministeriale Esa. Finanziati tutti i programmi. Confermate le previsioni per i risultati 2019 di Gianni Dragoni

4' di lettura

«La conferenza ministeriale europea di Siviglia ha dato una risposta brillante alle esigenze dell'industria spaziale europea. In particolare la contribuzione globale dell'Italia è molto buona e fa leva sui settori distintivi della nostra industria. Per Avio è importante perché sono stati sottoscritti i programmi per tutte le versioni dei lanciatori che avevamo ma non erano finanziati per intero». Giulio Ranzo, amministratore delegato di Avio Spa, vede buone prospettive per l’azienda di lanciatori che produce il Vega, il gioiellino italiano che si sta facendo largo in un settore dominato dall’industria francese con i grandi lanciatori della famiglia Ariane.

Più soldi per lo spazio

Ranzo commenta le decisioni della ministeriale del 27 e 28 novembre, nella quale i 22 paesi aderenti all’Agenzia spaziale europea (Esa) hanno approvato un piano d'’investimenti di 14,4 miliardi per il 2019-2022, con un forte incremento rispetto ai 10,6 miliardi decisi nella ministeriale precedente (per il 2016-2019). L’Italia ha aumentato i suoi impegni di circa un miliardo, per un totale di 2 miliardi e 288 milioni, ribilanciando il rapporto con la Francia, che ha assunto impegni per 2 miliardi e 664 milioni. Il primo contribuente ai programmi spaziali è la Germania, con una previsione di spesa di 3 miliardi e 294 milioni nel periodo.

I programmi strategici

«L’Italia _ osserva Ranzo _ ha investito con una strategia intelligente: nel programma spaziale su Marte, ci sarà un nuovo volo per l’astronauta Samantha Cristoforetti, per i satelliti per l’osservazione della terra (Copernicus), per i lanciatori, compreso il programma Space Rider». Nel complesso «è la contribuzione più grande di sempre».

I lanciatori

Per i lanciatori in totale sono stati decisi impegni per 2,2 miliardi, di cui circa 460 milioni da parte italiana. «Questo significa _ spiega l’a.d. di Avio _ poter proseguire gli investimenti sul Vega C, il lanciatore che farà il primo volo nell'estate 2020. È stato varato un programma per ridurre il costo dei lanci attraverso tecnologie ancora più innovative. È significativo che questo sia stato deciso quando non è ancora finito lo sviluppo. Ulteriori stanziamenti importanti sono stati decisi per il Vega E, un programma che pensiamo di introdurre intorno al 2025». È un lanciatore unpo’più grande, per la prima volta utilizzerà il motore dello stadio superiore a metano. «Adesso ci sono i soldi per completare gli investimenti per finire il motore a metano e ridurre ulteriormente i costi di lancio fino al 2030».

Riduzione di costi

Secondo Avio il costo per kilogrammo trasportato potrebbe arrivare a dimezzarsi in dieci anni, tra il 2020 e il 2030. Inoltre è stato avviato un piccolo investimento per sviluppare le tecnologie per un nuovo mini-lanciatore, il Vega L (Light). «Prima avevamo un prodotto, il Vega, adesso abbiamo una famiglia molto ricca di prodotti», osserva Ranzo.