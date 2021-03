Avon, la vendita diretta si evolve tra digitale e omnicanalità Il marchio lancia #LaMiaStoriaConta un’iniziativa dedicata alle donne che vogliono convidere le loro storie di successi di Marika Gervasio

4' di lettura

Si chiama #LaMiaStoriaConta l’iniziativa globale lanciata da Avon - brand specializzato nella vendita diretta di cosmetici del gruppo Natura &Co - in occasione dell’international Women’s Day, una vera e propria celebrazione di racconti di forza, grinta e determinazione ottenuti da trionfi e vittorie quotidiane. Attraverso la piattaforma watchmenow.avon.com è possibile raccontare e condividere, fino al 31 marzo 2021, la propria personale storia di successo, di riscatto, una soddisfazione o una rivincita ed essere così di ispirazione a moltissime altre donne e non solo.

La Fondazione Avon per le Donne donerà 1 dollaro per ogni storia presente sulla piattaforma, con l'obiettivo di raccogliere1 milione di storie e raggiungere così 1 milione di dollari a sostegno delle NGO che supportano le cause che Avon da sempre appoggia: tumore al seno, violenza sulle donne e violenza di genere.

«In un mondo in cui le voci non sono ancora tutte uguali, nella nostra vita quotidiana prendiamo forza da persone come noi, persone che hanno condiviso esperienze. Con Il progetto globale#LaMiaStoriaConta, Avon dà la possibilità a chiunque lo desideri di condividere storie, risultati e successi,perché tutte le storie possono essere di ispirazione per qualcuno. Avon è in continua evoluzione,scegliendo di investire nelle persone e nella ricerca per combattere importanti cause al femminile e allineandosi sempre di più al nuovo posizionamento, promosso dalla campagna di brand “Watch MeNow”, che ha l'obiettivo di rendere Avon un brand sempre più innovativo e inclusivo» commenta Alessandro Mirandola, general manager Avon Italia & Grecia.

Che racconta anche quanto ha pesato la pandemia sul business Avon in Italia: «Da gennaio 2020, Avon è parte del Gruppo Natura &Co – colosso brasiliano dei cosmetici che operacon i marchi Natura, Avon, The Body Shop e Aesop – che ha raggiunto il primo posto per crescita del titolo in Borsa, segnando nel 2020 un +42.6% a Wall Street.In uno dei momenti più difficili della storia moderna dove la pandemia del COVID-19 non è soltanto un'emergenza sanitaria, ma costituisce anche una grave crisi economica e del mercato del lavoro, Avon, in piena controtendenza, dà la possibilità, a chiunque lo desideri, di crearsi un proprio business indipendente e una opportunità di guadagno concreta».

E i risultati lo dimostrano: nel secondo semestre 2020, la produttività di Avon ha registrato un + 48% con un incremento del guadagno medio dei consulenti del 15%. Il lockdown è stato inoltre occasione per moltissimi consulenti inattivi di tornare a dedicarsi al business Avon:si è infatti verificato nel totale anno 2020 un aumento del 34% degli Avon Leader - consulenti in grado di creare e coordinare gruppidi altri consulenti - e conseguentemente un incremento del loro guadagno medio del 66%. Il 2021 inoltre è iniziato positivamente: gennaio si è concluso con un +3,5% delle vendite rispetto all'obiettivo e con un +6,8% dell'attività dei consulenti rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.