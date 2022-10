Ascolta la versione audio dell'articolo

Al via dal 3 ottobre sul sito di Radio 24 e su tutte le principali piattaforme audio. Disponibile dal 3 ottobre il primo episodio di “Avorio. Storie di donne, di uomini e di radio”, una serie podcast originale coprodotta da Radio 24 e Fondazione AVSI. Cinque episodi ideati da Giampaolo Musumeci, giornalista, fotografo, videoreporter e conduttore ogni giorno di “Nessun luogo è lontano” su Radio 24.

Radio 24 ha visitato i progetti di cooperazione di AVSI attivi in Costa D'Avorio nei quali la radio diventa mezzo per promuovere lo sviluppo nelle comunità locali. Negli episodi della serie Giampaolo Musumeci presenta cinque storie di uomini e donne di radio ivoriane in prima linea su cinque grandi temi tra cui l'educazione, la migrazione e la salute direttamente con la voce dei protagonisti.

AVSI compie 50 anni

Nel 2022 AVSI compie 50 anni e li celebra coinvolgendo il suo staff, i donatori, i sostenitori e i beneficiari in iniziative diverse promosse in tutti i Paesi in cui opera, per ricordare il percorso compiuto, ma soprattutto per guardare avanti, ai prossimi 50 anni, a come rinnovare la sua “promessa” di sviluppo. Nata nel 1972 con un primo progetto in Zaire, oggi Repubblica Democratica del Congo, AVSI attualmente opera in 39 Paesi ed è nella top ten delle ong italiane: in prima posizione per trasparenza di gestione dei fondi, nell'ultimo anno ha chiuso un bilancio di 91.357.838 euro, di cui l'81,95% da donatori istituzionali e il 18,05% da privati. Grazie a più di 300 progetti e a uno staff di oltre 2.150 persone, solo l'anno scorso ha raggiunto e aiutato più di 10 milioni di beneficiari che vivono in situazione di vulnerabilità.