Avvelenata Marianna Budanova, moglie del capo dei servizi segreti ucraini. «Metalli pesanti nel cibo»

1' di lettura

La moglie del capo dei servizi segreti militari ucraini è stata avvelenata con metalli pesanti ed è ricoverata in ospedale. Marianna Budanova, 30 anni, è la moglie di Kyrylo Budanov, 37 anni, numero uno dell’agenzia di intelligence militare ucraina GUR, coinvolta in modo significativo nelle operazioni clandestine contro le forze russe durante i 21 mesi di guerra.

«Sì, posso confermare l’informazione, purtroppo è vera», ha detto il portavoce del GUR Andriy Yusov.

Il profilo pubblico di Budanov è cresciuto in Ucraina e in Occidente, dove viene dipinto come una delle menti dietro le quinte dello sforzo bellico ucraino. Nei media russi è dipinto come uno dei grandi nemici di Mosca.

Budanov è stato a sua volta bersaglio di diversi tentativi falliti di ucciderlo, tra cui un attentato con autobomba non riuscito. Se confermato come intenzionale, l’avvelenamento della moglie rappresenterebbe il più grave attacco a un membro della famiglia di una figura di alto profilo della leadership ucraina da quando Mosca ha iniziato l’invasione nel febbraio dello scorso anno.

Kyrylo Budanov con la moglie Marianna REUTERS

Ukrainska Pravda ha citato una fonte secondo la quale il veleno era stato probabilmente somministrato nel suo cibo e che anche diversi altri membri del personale della GUR erano stati avvelenati.