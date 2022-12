Avvenimenti: i 300 anni del Belvedere

Il grande appuntamento con il mondo dell'arte è con il Belvedere che si prepara a festeggiare nel 2023 una grandissima ricorrenza con un programma fittissimo di eventi . A partire dal dicembre 2022, al motto di “Primavera dorata” si celebrerà con una fantastica carrellata di eventi e rassegne l’ultimazione della costruzione del Belvedere superiore. Correva infatti il 1723 quando dopo diversi anni di lavori il Belvedere superiore, il magnifico edificio barocco commissionato dal principe Eugenio di Savoia all’architetto Johann Lucas von Hildebrandt e situato allora fuori dalle porte della città, venne ultimato. Il palazzo funge per il condottiero e amante dell’arte austriaco soprattutto da luogo di rappresentanza, ma nel 1781, dopo la sua morte, viene trasformato in sede espositiva per le collezioni d’arte imperiali, diventando così uno dei primi musei al mondo aperti al pubblico. E' stato anche lo scenario di fantastiche come il matrimonio di Maria Antonietta (1770) e la firma del Trattato di Stato austriaco (1955). Oggi il centro, che porta il nome di Galleria austriaca del Belvedere, comprende tre musei: i due palazzi del Belvedere superiore e inferiore e il museo di arte contemporanea Belvedere 21. Proprio al Belvedere Superiore c'è la più grande collezione al mondo di dipinti ad olio di Gustav Klimt artista che ha svolto un ruolo cruciale nello sviluppo dell’arte in Austria. Da non perdere dell'autore il famoso Fregio di Beethoven alla Secessione e il suo studio finale, ricreato nella Villa Klimt nel quartiere residenziale a pochi passi dal Castello di Schönbrunn.

5/11 7/11 Menu