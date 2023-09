Avventura nella Great Rift Valley fino alla vetta del Kilimanjaro

Si può cominciare l'avventura dalla Great Rift Valley che si estende sino al Mount Kenya adorato dall'etnia Kikuyu e si caratterizza per le sue distese di vegetazione apparentemente senza fine. Sono vergini le foreste dei parchi nazionali come l'Amboseli a sud del Paese in cui gli elefanti vivono al cospetto della bianca vetta del Kilimanjaro: salire sulla sua vetta è appannaggio anche di chi è meno avvezzo alle ascese ardite. Eccezionale per la sua ricchezza faunistica appare il parco nazionale di Tsavo a est, regno incontrastato di leopardi e ghepardi.



