Avviata a Hedelfingen la produzione delle batterie per la Mercedes EQS Il marchio della stella a tre punte ha iniziato la produzione in house della batterie per la prossima generazione di berlina elettrica.

1' di lettura Mercedes-Benz ha avviato la produzione di batterie per l'Eqs nello stabilimento di Stoccarda-Hedelfingen (Germania) in vista della prima mondiale della berlina elettrica prevista per il prossimo 15 aprile. Un tassello importante per la strategia di elettrificazione L'Eqs segnerà l'inizio di una nuova generazione di veicoli elettrici ad alte prestazioni con un'autonomia di oltre 700 km grazie ad un propulsore ad alta efficienza e ai progressi compiuti nella densità di energia delle batterie. Avendo integrato la produzione di batterie con quella esistente di trasmissioni, lo stabilimento di Hedelfingen è stato trasformato in una componente importante della rete globale di produzione di accumulatori dell'azienda tedesca. Il rapido aumento delle capacità globali di produzione di batterie e l'espansione delle competenze nei componenti lungo l'intera catena del valore sono i pilastri fondamentali per la strategia Mercedes-Benz Electric.