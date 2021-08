Europa al palo, va meglio Milano. Petrolio ko, oro in altalena

5' di lettura

(Il Sole 24 Ore Radiocor) - E' la cautela a farla da padrona sulle Borse europee nella prima seduta della settimana. Gli indici, inchiodati sugli stessi andamenti fin dalle prime battute, non riescono a capitalizzare sulle brillanti performance dell'ottava precedente (+3% Parigi, +2,5% Milano, +1,78% lo Stoxx600).

Restano infatti le preoccupazioni per la diffusione della variante Delta del Covid-19, in particolare in Cina e Stati Uniti, mentre gli investitori guardano alla Federal Reserve dopo i dati americani sul mercato del lavoro (+943mila nuovi posti a luglio rispetto al mese precedente): attesa per i dati dell'inflazione americana di luglio che saranno diffusi mercoledì. Alla luce di tutto questo, con Wall Street che apre debole, gli indici procedono a corrente alternata, complice il calo della fiducia degli investitori dell'Eurozona (indice Sentix da 29,8 a 22,2 punti). Va comunque meglio degli altri indici il FTSE MIB di Milano, seguito dal CAC 40 di Parigi, il DAX 30 di Francoforte, il Ftse 100 di Londra, l'IBEX 35 di Madrid e l'AEX di Amsterdam. Bene le Borse cinesi, mentre Tokyo è chiusa per festività.

Wall Street debole, attesa per inflazione

Apertura contrastata a Wall Street, dopo le chiusure record di venerdì per Dow Jones e S&P 500 grazie al rapporto sull'occupazione di luglio, che ha mostrato che sono stati creati quasi un milione di posti di lavoro in più. Contrastanti i commenti degli esperti di mercato, tra chi vede un risultato che spingerà la Federal Reserve a dare inizio al tapering (il rallentamento nel ritmo di acquisto di asset per frenare una politica espansiva) prima del previsto, già entro la fine dell'anno, e chi invece sottolinea i pericoli per l'economia dalla variante Delta, soprattutto considerando che l'aumento dei posti di lavoro è stato registrato soprattutto nel settore dell'ospitalità e dell'intrattenimento (+380.000), il più a rischio con l'eventuale peggioramento della situazione. Dopo i primi minuti di scambi, il Dow Jones cede 72,18 punti (-0,21%), lo S&P 500 scende di 2,05 punti (-0,05%), il Nasdaq è in rialzo di 22,20 punti (+0,15%). In settimana, attesi i commenti di diversi governatori della Federal Reserve, con gli investitori in cerca di indizi sull'inizio del tapering: parleranno Raphael Bostic (Fed Atlanta), Thomas Barkin (Fed Richmond), Charles Evans (Fed Chicago) e Esther George (Fed Kansas City). Altra settimana di trimestrali, tra cui quelle di AMC Entertainment, Coinbase, Bumble, Palantir, Disney, Airbnb e DoorDash. Sul fronte macroeconomico, attenzione ai dati sull'inflazione, con i prezzi al consumo e alla produzione attesi rispettivamente per mercoledì e giovedì. Da oggi, gli statunitensi possono tornare in Canada per turismo: è la prima volta dal marzo 2020.

Loading...





Petroliferi sotto pressione, bene risparmio gestito

A Piazza Affari vendite sui petroliferi, complice la nuova caduta dei prezzi del greggio, che si attesta ai minimi da maggio, e su diversi titoli bancari come Banca Pop Er e Banco Bpm. Vivace il risparmio gestito a partire da Azimut, Finecobank , dopo i dati sulla raccolta (919 milioni in luglio e 6,7 miliardi da inizio anno), Banca Mediolanum, grazie alle ipotesi di consolidamento nel settore che ha presentato brillanti risultati nel primo semestre. Tra le migliori Unipol, sfruttando ancora i risultati presentati venerdì: il titolo prosegue nella corsa che ha portato le quotazioni a crescere dell'11% nelle ultime tre settimane, visto che, secondo le case di investimento, la distribuzione dei dividendi e l'ampio sconto rispetto al Net asset value a cui tratta il titolo sono alla base della performance di Borsa. Inoltre, Buzzi Unicem è sostenuta da una valutazione positiva di Ubs, che conferma della raccomandazione "buy" alzando a 33 euro (da 31 euro) il target di prezzo a 12 mesi.

Settore fieristico in luce, tra le migliori anche Nusco

Acquisti in Borsa sul settore fieristico grazie all'imminente sblocco dei nuovi ristori pubblici per le società del comparto. Fiera Milano è in netto rialzo, mentre Italian Exhibition Group (Rimini e Vicenza) corre ancora di più. Venerdì il ministro del Turismo Massimo Garavaglia ha annunciato il via libera informale da parte della Commissione europea della deroga al regime "de minimis", relativo agli aiuti di Stato, che finora aveva limitato i contributi pubblici a copertura delle perdite subite per le chiusure imposte dalle restrizioni anti-Covid. La decisione sarà formalizzata dopo Ferragosto. Fuori dal listino principale, tra le migliori anche Nusco, che ha debuttato venerdì scorso e che beneficia anche dell'ingresso di Ediliziacrobatica nel capitale.