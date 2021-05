Avvio online delle imprese, Italia in ritardo: il progetto dei notai e le proposte legal tech

Il sistema spagnolo punta sul notaio come one stop shop for business, un soggetto unico che si interfaccia con il cliente e compie le diverse formalità (tra le quali l’iscrizione nel registro delle imprese, il versamento delle imposte e i controlli di sicurezza sullo statuto e di antiriciclaggio). «Chi apre un’impresa ha soprattutto interesse a rivolgersi rapidamente a un solo soggetto. Anche se il professionista poi è tenuto a diversi adempimenti», aggiunge Malberti. In Francia, dove i costi medi di avvio sono molto contenuti e i tempi sono molto rapidi, a occuparsi della pratica sono le cancellerie dei tribunali. «Oggi i francesi - aggiunge il rappresentante del Cnue - si stanno interrogando sulla tenuta dei loro registri: ci sono formalità considerate non rilevanti, come il controllo dell’identità, che però non possono essere affidate a documenti fotocopiati».

Le richieste di semplificazione

La realizzazione di un sistema unico per la costituzione online preoccupa le associazioni di startup che lanciano l’allarme sull’eccesso di burocrazia che rischia di zavorrare l’innovazione. E chiedono che i servizi per la costituzione online di imprese possano essere liberalizzati, in modo che la concorrenza riduca tempi e costi.

A offrire un servizio in questa direzione è Lexdo.it, ad esempio, piattaforma di supporto legale online che segue l’apertura di centinaia di nuove attività ogni mese. «Collaboriamo in modo virtuoso con i notai. Molti costi di apertura sono legati a tasse, bolli e vidimazioni che abbiamo solo noi e diventano assurdi in caso di società che aprono con meno di 10mila euro di capitale», afferma il titolare Giovanni Toffoletto.

Per semplificare, infatti, non basta digitalizzare. Lo dimostra il fatto che la procedura online per aprire una start up innovativa, recentemente bocciata dal Consiglio di Stato, era comunque complessa: solo il 35% delle realtà attivate in questi anni ha scelto questa via che richiedeva fino a 40-50 giorni per ottenere un appuntamento con un funzionario del Registro delle imprese e molti, alla fine, si affidavano comunque a servizi di assistenza su misura.

Le associazioni di start up chiedono statuti semplificati, standardizzati, che riducano i necessari controlli al momento dell’avvio, come già accade per le Srl semplificate. Oppure la possibilità di “esternalizzare” i controlli antiriciclaggio, fissando degli standard a cui le piattaforme online devono attenersi oppure affidandoli alle banche. Temi su cui però è necessario monitorare: la presenza di soci investitori nel capitale di rischio o di più fondatori non sempre potrebbe trovare aderenza nelle formule standard.