Europa positiva con nuovi record a Wall Street. A Piazza Affari sprint di Atlantia In attesa di nuove indicazioni sul mercato del lavoro Usa, i listini del Vecchio Continente sono in rialzo. Dollaro si rafforza e l'euro torna sotto la soglia di 1,19 dopo i massimi dal 2018 toccati ieri di Chiara Di Cristofaro e Flavia Carletti

In attesa di nuove indicazioni sul mercato del lavoro Usa, i listini del Vecchio Continente sono in rialzo. Dollaro si rafforza e l'euro torna sotto la soglia di 1,19 dopo i massimi dal 2018 toccati ieri

Viaggiano in deciso rialzo le Borse europee, dopo la seduta di martedì primo settembre con nuovi record per Nasdaq e S&P500 a Wall Street e i dati promettenti sul settore manifatturiero negli Stati Uniti. In chiaroscuro i dati europei, con i Pmi che segnalano espansione ma l'inflazione che in agosto è passata in territorio negativo. A Piazza Affari il Ftse Mib guadagna oltre un punto percentuale. Progressi molto sostenuti anche per il Dax30 a Francoforte, il Cac40 a Parigi e il Ftse100 a Londra.

In mercati continuano a scommettere su una ripresa più rapida del previsto dell'economia dopo la crisi innescata dalla pandemia di Covid-19. La scommessa è anche per ulteriori aiuti in arrivo dalle banche centrali e dai Governi: martedì il segretario al Tesoro Usa Steven Mnuchin ha detto che l'economia ha bisogno di aiuti fiscali urgentemente e si è detto pronto ad incontrare in ogni momento la speaker della Camera Nancy Pelosi per sbloccare il pacchetto di aiuti fiscali. Sul fronte macro-economico, attenzione ai dati sul lavoro nel settore privato Usa che daranno una prima indicazione sull'andamento dell'occupazione. Domani sarà la volta dei sussidi settimanali e venerdì del dato complessivo sul mercato del lavoro in agosto. In serata dagli Usa arriverà anche il Beige Book della Federal Reserve.

Spunto di Atlantia, vicino accordo con Cdp su Aspi

Rally di Atlantia che è scattata in testa al Ftse Mib. La svolta tra Cdp e Atlantia potrebbe essere ormai imminente. Secondo quanto riportato dall'agenzia Bloomberg, la famiglia Benetton starebbe lavorando con il governo per una soluzione in due tappe. Il punto di arrivo, come era stato concordato in luglio, prevede che Edizione, attraverso la sua controllata (al 30%) Atlantia, si sganci da Aspi, titolare della concessione su Autostrade, e questa trovi una nuova sistemazione, con l'ingresso con una quota importante di Cdp. Questa sarebbe solo una delle possibilità e il piano è ancora preliminare, secondo l'agenzia di stampa. I lavori sono in corso: oggi è previsto un incontro tra Palermo di Cdp e Bertazzo di Atlantia; domani è convocato un cda straordinario di Atlantia. Il ministro Gualtieri, sempre domani, riferirà sul dossier in Parlamento.

Euro torna sotto la soglia di 1,19 dollari, petrolio in rialzo

Sul valutario, euro in calo sul dollaro a 1,1875 dopo che ieri la moneta unica ha toccato un picco sopra quota 1,20 per la prima volta dal maggio 2018 a 1,2012 (in chiusura era a 1,1951). Un euro vale anche 126,19 yen (da 126,64), mentre il rapporto dollaro/yen è a 106,02 (da 105,96). La debolezza del dollaro spinge al rialzo il prezzo del petrolio: il future ottobre sul Wti sale dello 0,89% a 43,14 dollari al barile, mentre la consegna novembre sul Brent guadagna lo 0,93% a 45,96 dollari.

Nikkei chiude in rialzo (+0,47%) in scia record Wall Street

Chiusura in rialzo per la Borsa di Tokyo che ha beneficiato della performance di Wall Street, dove Nasdaq e S&P500 hanno aggiornato i loro massimi grazie ai dati positivi sull'andamento dell'economia statunitense. Trainato dai titoli del comparto high-tech l'indice Nikkei ha chiuso con un rialzo dello 0,47% a 23.247,15 punti. Seduta positiva anche per il più ampio indice Topix, che ha terminato le contrattazioni con un progresso dello 0,47% a 1.623,40 punti.