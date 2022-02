Le Borse europee migliorano, Milano resta in rosso. Spread ai massimi da estate 2020

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

(Radiocor Il Sole 24 Ore) Borse europee volatili e contrastate, nell'attesa dell'avvio di Wall Street, che, a giudicare dai future, si profila abbastanza stabile (i derivati su DJ e S&P sono in frazionale calo, quello Nasdaq fermo), dopo la performance al rialzo registrata la scorsa settimana. In Europa, invece, gli indici dopo un avvio al rialzo hanno frenato e a metà seduta procedono in ordine sparso, con Francoforte, Parigi e Amsterdam in lieve rialzo, Madrid in calo (anche Londra guadagna circa mezzo punto percentuale). Milano è la peggiore con il FTSE MIB, giù di oltre l'1%. Piazza Affari risente dell'andamento dello spread BTp/Bund, che si è spinto su livelli che non si vedevano dall'estate 2020. Livelli che fanno tremare gli investitori, considerando l'elevato livello di debito del nostro Paese. In più il mercato continua a interrogarsi sulle future mosse delle principali banche centrali del mondo. Nel dettaglio si aspetta più di cinque rialzi dei tassi da 25 punti base da parte della Federal Reserve nel corso del 2022, in attesa della pubblicazione giovedì dei nuovi dati sull'inflazione e dopo le statistiche solide sul mercato del lavoro pubblicate venerdì scorso: a gennaio sono stati creati 467.000 nuovi posti di lavoro, livello ben superiore alle attese degli esperti attorno a +150.000. Se effettivamente la Fed procedesse a cinque rialzi da 25 punti base, realizzerebbe la stretta più consistente dagli anni '90. Intanto anche in Europa la politica monetaria potrebbe cambiare passo: la scorsa settimana la numero uno della Bce, Christine Lagarde, per la prima volta non ha escluso una revisione del costo del denaro anche nel corso del 2022. Del resto anche nel Vecchio Continente l'inflazione a gennaio si è spinta al 5,1% annuo. Quest'oggi, invece, i listini asiatici hanno vissuto una giornata in generale ribasso, compensato tuttavia dai guadagni messi a segno dalle Borse cinesi, dopo il lungo stop dovuto alle festività del capodanno lunare. A Hong Kong, i titoli tech hanno perso terreno sulla scia di Alibaba (-5%), penalizzata dalla notizia che Softbank (+5% a Tokyo) potrebbe vendere parte della propria quota nel gruppo. .

Rimane sotto la lente Intesa, ancora male Saipem

Tra i titoli milanesi a maggiore capitalizzazione, Stellantis ha tentato il recupero, ma senza riuscirci. Venerdì scorso aveva registrato una performance pesante insieme a tutto il comparto auto europeo. Intesa Sanpaolo,dopo aver più volte cambiato direzione, è in territorio positivo. Il mercato continua a fare i conti con gli obiettivi del nuovo piano d'impresa presentato venerdì scorso, giorno in cui le quotazioni dell'istituto hanno ingranato la retromarcia. Sono in lieve rialzo anche Cnh Industrial, Iveco Group e Mediobanca. Resta invece pesante Saipem dopo il profit warning della scorsa settimana e l'indicazione che sarà necessario un aumento di capitale. Le quotazioni non hanno reagito all'annuncio di venerdì della nuova struttura organizzativa, con l'ingresso di manager vicini ai due azionisti Eni e Cdp. Sono anche Eni e Diasorin. Enel registra una delle performance peggiori del Ftse MIb, penalizzata dal taglio del rating da parte di Fitch. L'agenzia venerdì ha comunicato di aver abbassato il giudizio a lungo termine sul gruppo a "BBB+" con outlook stabile dal precedente "A-".



Loading...

Spread sale fino a 163 punti, massimo dall'estate 2020

Lo spread BTp/Bund prosegue la fase di allargamento avviata giovedì scorso dopo le parole della presidente della Bce Christine Lagarde che hanno alimentato le attese per un rialzo dei tassi nel 2022 più rapido del previsto. In avvio di seduta il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark e il pari scadenza tedesco si attestava a 155 punti, rispetto ai 153 punti base del closing della vigilia. E' poi peggiorato fino a 163 punti. Si tratta di livelli che non si vedevano dall'estate 2020. In lieve aumento anche il rendimento del BTp decennale benchmark, che ha segnato una prima posizione all'1,77% dall'1,76% del finale precedente. Anche in questo caso il rendimento dei decennali italiani è al top dal maggio 2020 e si confronta con tassi tedeschi su livelli che non si vedevano dal gennaio 2019.

Petrolio prende fiato, euro in calo ma sopra 1,14 dollari

Prende fiato il prezzo del petrolio dopo sette settimane consecutive di rialzi: il future marzo sul Wti perde quota, pur rimanendo sopra i 91 dollari al barile. L'euro perde terreno a 1,1429 da 1,1448 venerdì in chiusura.