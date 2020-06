Avvio di settimana in rosso per l'Europa, torna la paura Covid. A Milano ko banche

(AFP)

I recenti timori di una seconda ondata dei contagi di coronavirus a livello globale, dopo i nuovi focolai registrati nella capitale giapponese, in Cina e negli Stati Uniti, pesano sulle Borse. Male anche le asiatiche, con Tokyo che chiude ai minimi in due settimane. Spread in rialzo, petrolio in calo

Le Borse europee, reduci da una settimana nera (Milano nell’ottava precedente ha ceduto il 6,44%, attorno al 7% le altre principali piazze) nonostante i modesti rialzi di venerdì, ripartono all'insegna di forti ribassi con Milano, Parigi, Francoforte e Madrid che perdono anche più del 2%. Gli investitori non sembrano più in grado di conservare l’ottimismo su una rapida ripresa, messa in dubbio da una serie di dati macro allarmanti, non ultimi quelli sulla produzione industriale cinese, sotto le stime. Inoltre, continuano a pesare i timori per le proteste anti-razziste, ma soprattutto la preoccupazione di una seconda ondata di casi di coronavirus a partire dall'Asia e dagli Stati Uniti, dove nel fine settimana è stato registrato un nuovo aumento dei contagi. Intanto, in Europa prosegue l’alleggerimento delle misure restrittive e delle limitazioni degli spostamenti anche tra Stati.

Restano forti dubbi sul rally segnato da metà marzo

Il violento stop delle Borse europee nella settimana scorsa solleva preoccupazioni rispetto al fatto che il rally di oltre il 30% segnato da metà marzo si riveli insostenibile a fronte di uno scenario dell'economia ancora debole, come hanno osservato gli analisti di Bank of America, sottolineando che i fattori portanti a favore di un andamento positivo dei listini restano comunque intatti. La diffusione del virus in Europa sta svanendo e i governi stanno togliendo progressivamente le misure di precauzione, le attività stanno ripartendo come dimostrano alcuni indicatori, come il Google Mobility Tracker; inoltre anche il rischio di una seconda ondata negli Usa che porti alla chiusura delle attività sembra essere basso.

A Piazza Affari giù le banche, reggono i farmaceutici

Per quanto riguarda i titoli, a Piazza Affari riflettori su Intesa Sanpaolo (-2,8%) dopo l’integrazione dell'accordo per la cessione a Bper Banca (-2,85%) di 532 filiali (dalle 400-500 inizialmente previste) nell'ambito dell'offerta pubblica di scambio su Ubi Banca (-1,52%). Ad ogni modo, sono in generale calo le banche, tra le peggiori la settimana scorsa (nell'ottava hanno ceduto complessivamente più del 7%). Nelle prime battute, sono in calo tutti i titoli di Ftse Mib: si "salvano" solo i farmaceutici, con Recordati a -0,8% e Diasorin a -1,1%. In corda al listino principale Moncler (-3,88%). I nuovi ribassi del petrolio (il Wti scadenza luglio cala del 5% a 34,44 dollari, mentre il Brent agosto scende del 3,5% a 37,39 dollari al barile) pesano sui petroliferi, con Eni che cede il 3,3%, Saipem il 3,47 e Tenaris il 3,9%.

Spread in rialzo, torna sopra 190 punti

Andamento in leggero rialzo, poco sopra quota 190 punti base, per lo spread tra BTp e Bund sul mercato secondario Mts dei titoli di Stato. Il differenziale di rendimento tra il BTp decennale benchmark (IT0005403396) e il Bund di pari durata, è indicato a 191 punti, due in più rispetto all'ultimo riferimento. Stabile, all'1,45%, il rendimento del decennale .

Petrolio ancora in calo, resta allarme domanda

Il petrolio prosegue sulla via dei ribassi, dopo avere ceduto la settimana scorsa circa l'8% (la prima ottava in ribasso da aprile). La paura di una seconda ondata di contagi, alla luce dei nuovi focolai di coronavirus in Cina e negli Stati Uniti, fanno riaffiorare le preoccupazioni, comunque mai veramente passate, sulla domanda. "Il processo di ripresa della domanda sarà lungo, i nuovi casi di coronavirus in Cina e negli Stati Uniti alimentano le preoccupazioni su un eccesso di offerta", hanno detto gli analisti di Ing. In avvio di seduta, i future del Wti con scadenza luglio cedono il 4,2% a 34,74 dollari al barile (in precedenza perdevano più del 5%), quelli del Brent con scadenza agosto arretrano del 3% a 37,55 dollari.