Avvio sprint per gli operatori del noleggio di Salvatore Saladino

4' di lettura

Archiviato un 2017 da record (anche grazie al superammortamento fiscale), con 260mila immatricolazioni di vetture più 40mila veicoli commerciali leggeri, il noleggio a lungo termine (Nlt) ha cominciato il 2018 con un risultato (forse insperato, vista la fine della misura incentivante) più che positivo: +8,3% di auto sul gennaio 2017 (oltre duemila unità in più). Le società Nlt Captive, cioè i player controllati dalle case costruttrici, hanno fatto registrare una crescita del 4,3%, mentre gli operatori top, cioè i “generalisti” di maggiori dimensioni, hanno fatto segnare un saldo positivo ancora maggiore: +11,7%.

Dataforce per quest’anno prevede che il comparto del noleggio a lungo termine cresca ancora, seppure in misura meno accentuata rispetto al 2017: dovrebbe sfiorare le 300mila targhe (con una crescita del 13,4%) nel solo comparto delle passenger cars, un risultato che lo scorso anno è stato raggiunto dalle vetture sommate agli autocarri. Ma vediamo come sono andate a gennaio le immatricolazioni (e quindi, in larga misura, i contratti). Va però fatta una premessa: è molto difficile elaborare i dati per singola società di noleggio nei primi mesi dell’anno, essendo i documenti di immatricolazione ancora non registrati. Solo nei prossimi mesi avremo certezza dei trend.

Ald automotive

Con una flotta che ha raggiunto le 160mila unità (è il parco più consistente dopo quello di Arval), ha conquistato il primo posto nel 2017, con un’escalation inarrestabile soprattutto nella seconda parte dell’anno. A gennaio ha subito chiarito che intende mantenere la posizione anche nel 2018: ha targato 7.822 vetture e veicoli commerciali leggeri, con un aumento di 2.482 unità. La sua market share è del 28,7% (lo scorso anno era del 21,3%).

Leasys

La captive controllata da Fca Bank mantiene la seconda piazza anche nel 2018: insegue Ald Automotive a circa 800 targhe di distanza, pur facendo segnare un saldo negativo del 9,7% rispetto al gennaio precedente. Nel primo mese ha immatricolato 7.179 unità e ha raggiunto una quota di mercato del 26,4% (era del 31,6% a gennaio 2017). Il suo parco circolante è di circa 115mila unità. Questa cifra non comprende le immatricolazioni rent-to-rent: cioè le auto acquistate da Leasys e noleggiate ad altri operatori (solitamente del breve termine).

Arval

La società del gruppo bancario Bnp Paribas da quest’anno ha cambiato rotta, dopo un 2017 di transizione. Con una crescita dei contratti del 7,6%, a gennaio ha mantenuto la terza posizione con 5.388 targhe. La sua market share è quasi invariata rispetto allo stesso mese 2017: 19,8%. Un segnale importante per il colosso francese, che detiene la flotta più consistente in ambito noleggio a lungo termine in Italia (170mila unità circa) e che si avvia a sbarcare finalmente anche sul mercato dei privati.