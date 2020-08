Avviso di garanzia a Conte e sei ministri dopo denunce su gestione emergenza Covid I ministri sono Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza. Stando a quanto si legge in una nota della presidenza del Consiglio, la Procura di Roma chiederà l'archiviazione. Tra i reati citati nelle denunce, omicidio colposo, abuso d'ufficio, attentato alla Cart

Il premier Giuseppe Conte (foto Ansa)

Il premier Giuseppe Conte e sei ministri del suo governo (Alfonso Bonafede, Luigi Di Maio, Roberto Gualtieri, Lorenzo Guerini, Luciana Lamorgese e Roberto Speranza) hanno ricevuto un avviso di garanzia dalla Procura di Roma, che prende origine da varie denunce provenienti da diverse parti d’Italia, e che riguardano la gestione dell'emergenza Covid.

Palazzo Chigi: per Procura denunce infondate, da archiviare

Secondo una nota di Palazzo Chigi, divulgata in tarda mattinata, la trasmissione al Tribunale dei ministri, è «un atto dovuto» ed è stata accompagnata da una relazione nella quale la Procura «ritiene le notizie di testo infondate e dunque da archiviare». Conte e i mimistri, ha aggiunto Palazzo Chigi, «si dichiarano sin d’ora disponibili a fornire ai magistrati ogni elemento utile, in uno spirito di massima collaborazione». Tra i reati citati nelle denunce, omicidio colposo, abuso d'ufficio, attentato alla Carta.

Procura di Roma ha inviato a tribunale ministri oltre 200 esposti

Sono oltre duecento le denunce e gli esposti, tutti pervenuti durante le settimane di lockdown, che la Procura di Roma ha inviato, sollecitando l’archiviazione, nelle scorse settimane al tribunale dei ministri e che riguardano l’attività svolta dall'esecutivo nell'ambito dell’emergenza covid. Gli esposti, affidati ai pm Eugenio Albamonte e Giorgio Orano, sono stati inviati soprattutto da semplici cittadini e in alcuni casi sono molto simili tra loro.

Due filoni

Di fatto sono due i filoni: chi denuncia che il Governo ha fatto troppo poco nella lotta al virus e in questo caso si ipotizzano i reati di epidemia colposa, omicidio colposo e delitti colposi contro la salute pubblica. Nel secondo filone sono stati inseriti gli esposti in cui si afferma che il lockdown è stata una misura sproporzionata rispetto alla situazione ipotizzando i reati di abuso d'ufficio e attentato contro i diritti politici del cittadino. I pm, dopo la formale iscrizione come atto dovuto del presidente del consiglio Conte e dei ministri Bonafede, Di Maio, Gualtieri, Guerini, Lamorgese e Speranza, ritengono «le notizie di reato infondate e dunque da archiviare».

Salvini, governo indagato? Ha morti su coscienza

La Lega attacca il governo. «Ho letto che i pm di Roma hanno aperto un fascicolo a carico di Conte e di mezzo governo per l’epidemia - ha detto il leader del Carroccio Matteo Salvini, in occasione di una conferenza stampa a Forte dei Marmi -. È chiaro che il tempo poi dirà chi non ha chiuso dove doveva. Questi hanno sulla coscienza i morti in Lombardia e gli affamati nel resto d’Italia, perché non hanno chiuso la Lombardia quando dovevano e hanno chiuso il resto d’Italia quando dovevano».