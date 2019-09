Avvocati all’attacco: troppi tradimenti all’equo compenso Le criticità segnalate alla Giustizia da 20 Ordini Il «giusto onorario» è anche nel programma del nuovo Governo di Antonello Cherchi

Incarichi conferiti attraverso la modalità del beauty contest, con conseguente gioco al ribasso degli onorari. Oppure mediante convenzioni che prevedono compensi unitari. O, ancora, prestazioni pagate con i soldi delle spese giudiziarie liquidate dal giudice, prospettiva che però deve mettere in conto la vittoria della causa. Ci sono, poi, le richieste “accessorie” all’incarico, come la predisposizione di pareri o di attività di consulenza stragiudiziale, le spese di trasferta o quelle dell’eventuale domiciliatario accollate per intero all’avvocato, l’obbligo di anticipare i costi di alcuni adempimenti (per esempio, le spese di registrazione degli atti giudiziari).

Il sistema di monitoraggio

Sono alcune delle segnalazioni che circa venti Ordini forensi territoriali hanno inviato al Nucleo centrale istituito presso il ministero della Giustizia per monitorare l’applicazione delle regole sull’equo compenso. Allerta arrivati a stretto giro di posta, dopo neanche un mese dal decreto che ha previsto l’istituzione del Nucleo centrale di monitoraggio e di quelli locali presso gli Ordini forensi territoriali. Segnalazioni di cui si è potuto prendere atto nella riunione di insediamento del nucleo centrale, avvenuta a via Arenula il 23 luglio. L’attivismo da parte degli Ordini degli avvocati è segno della particolare attenzione che i legali - ma in generale tutti i professionisti - riservano all’equo compenso, le cui regole stentano a trovare una piena applicazione.

Un problema che le categorie avevano portato all’attenzione del precedente Governo e che aveva condotto sia alla stipula di un protocollo d’intesa della Giustizia con gli avvocati - documento che prevede, tra l’altro, il sistema di monitoraggio - sia all’apertura di un tavolo tecnico, sempre a via Arenula, con tutti gli Ordini professionali vigilati dal ministero.

Anche l’attuale Esecutivo, che ha confermato alla guida della Giustizia il ministro Alfonso Bonafede, ha posto la questione del «giusto compenso» - come l’ha definito il premier Giuseppe Conte nel programma di Governo e nell’intervento alla Camera prima della fiducia - tra le questioni da affrontare. C’è, pertanto, da pensare che le iniziative intraprese tra giugno e luglio - e che erano state seguite dall’allora sottosegretario leghista alla Giustizia, Jacopo Morrone - andranno avanti. A cominciare dal monitoraggio e dal tavolo tecnico.