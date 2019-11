Avvocati a caccia dei crediti in bilico

«La specificità dell’Utp, invece - continua - è che si tratta di un credito che conserva ancora possibilità di recupero, dal momento che l’azienda debitrice è ancora operativa, e proprio per questo le regole della Bce non impongono un accantonamento del 100% a copertura della posizione, ma solo una ponderazione commisurata al rischio».

Un’attività di analisi delicata, quindi, indispensabile per attribuire ai crediti il corretto valore e di conseguenza valutarne il prezzo di cessione. Tipicamente, infatti, le banche cedono portafogli di Utp a soggetti finanziari che se ne fanno carico, fondi in alcuni casi, per lo più i cosiddetti “servicer”.

«Di solito si tratta di portafogli non così ampi e polverizzati come per gli Npl, quanto piuttosto di posizioni dette single-name, cioè incagli del gruppo bancario verso un singolo cliente», puntualizza Gregorio Consoli, socio responsabile del dipartimento Banking & finance dello studio legale Chiomenti.

La ricerca di un piano di rientro

I professionisti assistono banche e acquirenti dei crediti in questi passaggi. Ma entrano in gioco anche successivamente, a servizio del servicer nel suo rapporto con il debitore. Negli Utp, infatti, lo scopo è trovare soluzioni che riportino in bonis il debitore, in modo da soddisfare la parte creditrice e allo stesso tempo salvaguardare la continuità aziendale.