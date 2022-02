Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro: contesa aperta sulle competenze

Non è un caso che la denuncia sia partita dai giovani avvocati, in quanto - sostiene Perchinunno - la decisione, contro cui è allo studio un ricorso al Tar, «riduce uno spazio di mercato spesso presidiato da nuove leve della professione». In generale, guardando oltre l’intervento di Agcom, Aiga è intenzionata ad accendere un faro sull’intero capitolo delle procedure conciliative stragiudiziali attraverso la presentazione in Parlamento di una proposta di legge che prevede una «riserva» di competenza a favore degli avvocati, almeno «laddove negoziazione e mediazione - spiega Perchinunno - siano previste come condizione di procedibilità».

L’expertise dei commercialisti

Altro caso recente è quello sollevato da Associazione nazionale commercialisti, insieme ad Associazione Adr e Crisi, in merito alla circolare dello scorso 29 dicembre con cui il Ministero della Giustizia ha fornito linee di indirizzo per la selezione delle domande per formare gli elenchi regionali di esperti indipendenti nella composizione negoziata della crisi d’impresa. La nota ministeriale - affermano le due sigle - «non riesce a fare chiarezza rispetto ai requisiti professionali per l’ammissione in elenco» e, in particolare, richiede ai commercialisti - al pari degli altri soggetti professionali - «di dimostrare esperienze nel settore della ristrutturazione aziendale e della crisi d’impresa», mentre in precedenza «erano esonerati dal farlo».

Gli esperti in crisi d’impresa

Un tema, quello della crisi d’impresa, che si innesta su una ferita aperta, già toccata dal decreto 118/2021 dello scorso agosto che ha stabilito I’inserimento, tra l’altro, dei consulenti del lavoro nell’apposito elenco degli esperti negoziatori. «Le procedure concorsuali sono sempre state appannaggio di commercialisti e avvocati», sottolinea Roberto Cunsolo, ex componente del Cndcec (attualmente commissariato), il quale tuttavia ammette come «a volte le dispute tra professioni abbiano riguardato più questioni di principio che rischi concreti. Si pensi all’aspro scontro con i notai riguardo alla cessione di quote delle Srl (legge 133/2008): a conti fatti, poi sono stati pochissimi gli studi di commercialisti che si sono occupati di questo tipo di incarichi».

Gli spazi dei consulenti del lavoro

I consulenti del lavoro, in particolare, sono una categoria che negli ultimi anni ha guadagnato terreno in termini di attività di propria competenza, sebbene nessuna “conquista” si sia poi tradotta in esclusiva assoluta.

«Si tratta - precisa Giovanni Marcantonio, segretario del Consiglio nazionale dell’Ordine dei consulenti del lavoro - di attribuzioni e deleghe basate sulla verifica delle competenze acquisite dalla categoria e dimostrate sul campo nelle materie individuate. Dalle politiche attive, con il ruolo della Fondazione Lavoro, alla certificazione dei contratti: ambiti in cui i consulenti del lavoro sono la sola professione ordinistica abilitata, ma non l’unico soggetto che può svolgere tali attività».