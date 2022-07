Avvocati, commercialisti e consulenti del lavoro: ecco chi investe di più nel digitale

Insomma, si investe e ci si apre al nuovo, ma un nuovo che sembra essere già vecchio. D'altronde, «non si può costruire una casa partendo dal tetto», dicono Claudio Rorato, direttore dell’Osservatorio, e Federico Iannella, ricercatore senior. «Come può uno studio iniziare a parlare di intelligenza artificiale, per esempio, se non ha la cultura del dato, su cui l’Ia si fonda?».

I piccoli studi

Il vero problema della scarsa conoscenza delle possibilità tech risiede, ancora una volta, nel numero dei micro-studi: continuano a rappresentare la più grande fetta del settore in Italia e si dimostrano più restii alle novità. «Oltre al deficit culturale, si tratta di studi fagocitati dal lavoro quotidiano - spiegano i ricercatori - dove alzare la testa significa rimanere indietro. Spesso manca il tempo materiale per informarsi sui nuovi modelli organizzativi e di business». In effetti, non è un caso che nei micro-studi l’11% non abbia impiegato alcuna risorsa nelle Ict, mentre per gli studi di piccole, medie e grandi dimensioni invece questa percentuale si fermi al 3 per cento. Complice anche la pandemia, che ritardando i pagamenti delle aziende, ha messo in difficoltà soprattutto le strutture più ridotte.

Gli investimenti da parte dei professionisti dunque ci sono, ma come risposta a esigenze contingenti e non come piani a lungo termine. Una soluzione, potrebbe essere la corretta formazione da parte delle strutture associative: «Gli ordini territoriali, i consigli nazionali e le fondazioni studi dovrebbero sensibilizzare al tema, con proposte formative e di aggiornamento professionale che vadano oltre il mero aggiornamento giuridico per abbracciare nuove visioni organizzative».