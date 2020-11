Avvocati, commercialisti, notai, consulenti del lavoro: ecco come cambiano gli esami di abilitazione a causa del Coronavirus Ecco come il virus ha modificato i percorsi di esame per tutte le categorie professionali: tra prove scritte e orali a distanza, spunta anche l’interrogazione in presenza (ma a numero chiuso) di Eugenio Bruno e Valeria Uva

Effetto pandemia sulle abilitazioni dei professionisti. Almeno per quelle categorie che devono ancora svolgere lo scritto dell’esame di Stato e che lo vedono slittare a tempi si spera migliori dal punto di vista epidemiologico: dagli avvocati ai notai, dai geometri ai periti industriali (e agrari) agli agrotecnici.

Per chi ha davanti a sé solo l’orale, invece, giunge in supporto la tecnologia e la prova si farà, in parte, da remoto. Pensiamo ad esempio agli avvocati e ai notai che hanno beneficiato della proroga contenuta nel decreto Ristori-bis, per le vecchie sessioni.

L’articolo 25 del Dl 149 elimina, infatti, il riferimento al 30 settembre 2020, a sua volta posto dal decreto Rilancio di maggio, come data ultima per lo svolgimento dell’orale in forma telematica per l’accesso alla professione forense o notarile. In un quadro emergenziale che ha visto il Dpcm del 3 novembre sospendere tutte le prove di abilitazione «a esclusione dei casi in cui la valutazione dei candidati sia effettuata esclusivamente su basi curriculari ovvero in modalità telematica».

La situazione resta, tuttavia, confusa, soprattutto perché proprio per lo stratificarsi di varie norme, ora gli aspiranti professionisti sono divisi in tre fasce. Tre sono infatti le diverse situazioni: esami del tutto bloccati (accade, appunto, per gli scritti); esami orali in modalità telematica, ma con candidato e presidente di commissione in presenza; prova unica orale tutta a distanza.

1 - Gli stop

Le prime, in ordine di tempo, a pagarne il conto sono le otto categorie (perito agrario e perito agrario laureato, perito industriale e perito industriale laureato, geometra e geometra laureato, agrotecnico ed agrotecnico laureato) che avevano appena avuto comunicazione delle sedi in cui si i candidati sarebbero dovuti recare il 19 e il 20 novembre per lo svolgimento degli scritti. E che li hanno invece visti rinviare a data da destinarsi. Come confermato da una recente ordinanza del ministero dell’Istruzione.