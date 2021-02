Avvocati e commercialisti, fronte diviso sulle specializzazioni

Sull’altro versante si confermano le critiche al sistema e si chiede maggiore coinvolgimento. «Non abbiamo alcun interesse a bloccare la riforma - afferma Antonino Galletti, presidente dell’Ordine di Roma - ma cerchiamo di evitare che sia un’ulteriore occasione persa per l’avvocatura. Siamo pronti a discutere su come modificare il regolamento. A quel punto, potremo ritirare il ricorso». Nessun commento, invece, dal Consiglio nazionale forense.

I commercialisti

Traguardo sfumato anche per le specializzazioni dei commercialisti. Il tentativo di far partire l’iter con un emendamento omnibus al Dl milleproroghe è fallito: la modifica al Dlgs 139 è stata dichiarata inammissibile per estraneità con la materia dei rinvii propria del Milleproroghe ed ha anche spaccato la categoria. Non è bastata infatti la consultazione preventiva di Ordini e associazioni sul tema avviata dal presidente uscente, Massimo Miani. In molti hanno visto l’emendamento come un blitz di fine mandato, anche se l’obiettivo di istituire sezioni specializzate dell’Albo in realtà è perseguito da molti anni.

Tutto da costruire sarebbe stato anche il percorso: l’emendamento infatti rinviava a un successivo regolamento la definizione delle specializzazioni da raggiungere o per esperienza (otto anni ) o attraverso corsi, compresi quelli delle scuole di alta formazione degli Ordini. Ma, appunto, la categoria è spaccata.

«Il tema delle specializzazioni non va confuso con quello elettorale urgente- puntualizza Matteo De Lise, presidente dei giovani di Ungdcec -. Inoltre, le specializzazioni non devono rappresentare una barriera di ingresso al mercato, con troppi anni di esperienza richiesta e costi eccessivi, fino a 2mila euro, per i corsi abilitanti». Per De Lise, che invoca anche «vere e proprie riserve di legge», specializzarsi dovrebbe garantire al professionista «l’iscrizione automatica ai vari elenchi e Albi che si stanno moltiplicando all’esterno dell’Ordine». Mentre Maria Pia Nucera, alla guida del sindacato Adc, chiede elenchi specialistici «da creare anche valorizzando di più l’esperienza sul campo, solo per le attività innovative, non caratteristiche della professione». In pratica nessun obbligo di ulteriore formazione ed esami per chi si occupa di fisco e bilanci, «mentre per altre materie come la responsabilità 231 o la crisi di impresa la specializzazione può essere un titolo spendibile».

IL TRAVAGLIO DELLE RIFORME

Gli avvocati - A introdurre le specializzazioni è stata la legge professionale del 2012 (la n. 244), che all’articolo 9 ha riconosciuto la possibilità per l’avvocato di avvalersi del titolo di specialista e ha demandato la disciplina a un successivo regolamento. Quest’ultimo è arrivato nel 2015: ma il decreto 144, entrato in vigore a novembre di quell’anno e subito impugnato davanti al Tar Lazio. L’iter giudiziario si conclude nel novembre 2017, con la decisione del Consiglio di Stato di censurare alcune parti del regolamento 144. Da quel momento il ministero della Giustizia avvia la riscrittura, lavoro che si conclude a dicembre scorso con il decreto 163, che modifica e integra il decreto 144. Anche il nuovo impianto, però, è stato impugnato la settimana scorsa davanti al Tar Lazio