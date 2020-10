Avvocati, notai e magistrati: la nuova informazione Al via «Norme & Tributi Plus Diritto» il nuovo servizio digitale in abbonamento del Sole 24 Ore pensato per accompagnare i professionisti legali nella loro attività quotidiana di Fabio Tamburini

Il Gruppo 24 ORE rilancia la sfida sul fronte dell’informazione legale. Nasce, infatti, «Norme & Tributi Plus Diritto», una novità che raccoglie il testimone del «Quotidiano del Diritto». Il prodotto, un vero sito dedicato a chi esercita le professioni legali a ogni livello, si pone più obiettivi. In primo luogo «Norme & Tributi Plus Diritto» vuole diventare, con l’autorevolezza che deriva dal marchio Sole 24 Ore, un punto di riferimento per tutto il mondo legale.

Inoltre, «Norme & Tributi Plus Diritto» intende offrire ai lettori un modello di informazione quanto più completo. Che riunisce in un’unica testata notizie in tempo reale, approfondimenti tecnici, speciali dedicati alle novità normative e casi risolti. Il tutto mettendo i lettori in relazione con il sistema delle banche dati del Gruppo 24 ORE e il settimanale Guida al Diritto.

Infine, «Norme & Tributi Plus Diritto», che succede al «Quotidiano del Diritto», vuole mettere al centro della propria analisi le tematiche del diritto e della giustizia che toccano la vita di tutti noi, come cittadini prima ancora che come professionisti.

Un progetto ambizioso che fa leva sulle possibilità offerte dal Gruppo 24 ORE, che opera a tutto campo per dare un’informazione tempestiva, utile e ricca ai professionisti dell’area legale. Avvocati, magistrati e notai talvolta frastornati dal succedersi di novità legislative e prese di posizione, anche contrastanti, della giurisprudenza. Professionisti che possono trovare in questo prodotto uno strumento che si muove su più fronti: dalla guida che, passo passo, spiega le novità alla riflessione sui problemi e le scelte della politica del diritto. Con un approccio a tutto tondo che si propone di prendere il meglio della tradizione del Gruppo 24 ORE e di coniugarlo con le opportunità offerte dallo sviluppo tecnologico.