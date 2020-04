Avvocati, Padova dimezza la quota di iscrizione 2020 Primo consiglio dell’ordine territoriale in Italia ad adottare la misura, un segnale agli iscritti, in attesa dell’intervento di Cassa forense di Patrizia Maciocchi

(13705)

1' di lettura

Quota annuale di iscrizione dimezzata per gli avvocati di Padova. Il Consiglio dell’Ordine, primo in Italia, ha, infatti deciso di far pagare la metà ai legali, per l’anno 2020, una misura di cui beneficeranno tutti dai praticanti ai cassazionisti. «Prima di attendere le azioni della cassa

forense, del governo e di altre istituzioni abbiamo deciso di

fare qualcosa di immediato - spiega Leonardo Arnau, presidente

dell’ordine degli avvocati di Padova - è un'azione concreta che

va nella direzione di agevolare tutti i colleghi avvocati che ad

oggi, con lo stop dei processi, stanno affrontando come tutti

gli autonomi un momento difficile che non si sa per quanto tempo

si protrarrà». Per il presidente dell’Ordine territoriale più importante che badare ai conti è « dare un immediato segnale ai colleghi avvocati

padovani».