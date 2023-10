Avvocati, sulle parcelle le linee guida del Cnf

Compensi smodati

Ancora, se è possibile chiedere anticipi per le spese sostenute e da sostenere, o acconti sul compenso, non è consentito domandare somme manifestamente discordanti con il lavoro svolto o da svolgere, pena la sanzione della censura, a nulla valendo il consenso del cliente o la rinuncia all’esposto contro la parcella troppo salata. Il Codice deontologico, poi, vieta di chiedere – a fronte del mancato pagamento da parte del cliente – importi più alti di quelli già indicati, salvo specifica pregressa riserva (Cnf 36/23). Riserva che, sottolinea il parere del Consiglio nazionale forense n. 11/23, deve essere espressa e chiara, non essendo sufficienti espressioni generiche che facciano riferimento a un equivoco «aggravio di ulteriori costi» previsto per il mancato tempestivo e integrale pagamento della somma richiesta. Lecito dal punto di vista civilistico, ma rilevante a livello disciplinare, è invece l’accordo sulla parcella che riconosca all’avvocato il diritto di ottenere dal cliente l’intero corrispettivo anche in caso di revoca medio tempore dell’incarico. Del resto, la previsione violerebbe sia l’adeguatezza del compenso rispetto al lavoro svolto, sia la correttezza verso il cliente, indotto a non rimettere il mandato (Cnf, 153/2020).

Forma scritta

La pattuizione sul compenso, poi, di solito contestuale al conferimento dell’incarico, andrà messa per iscritto a pena di nullità come vuole l’articolo 2233 del Codice civile. Adempimento imprescindibile perché l’accordo che vincola sul dovuto non sarà sostituibile con mezzi probatori diversi dalla scrittura stessa e, men che meno, con il ricorso alla prova testimoniale (Cassazione, sentenza 16383/2023).

Aspetti fiscali

Se è lecito prevedere un palmario – ovvero un extra riconosciuto dal cliente al legale per il buon esito della lite o per l’importanza e difficoltà della prestazione – la somma, avendo natura di compenso, soggiace comunque agli obblighi fiscali e di fatturazione (Cassazione, sezioni Unite, sentenza 16252/2023).

