Avvocati con poteri istruttori da esercitare prima della causa (e il 30% dei compensi in più) Il Ddl delega prevede anche la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, analogamente al nuovo rito monocratico, introduce un regime di preclusioni che permetta la fissazione dell’oggetto della causa

(Imagoeconomica)

Architrave della riforma della giustizia è la riduzione della durata dei processi. Per aumentare l’efficienza del rito civile, a dicembre scorso il Governo aveva approvato un Ddl delega ora all’esame della commissione Giustizia al Senato che, a inizio luglio, ha avviato le audizioni. Si tratta però di un provvedimento che punta a ridurre i tempi solo con la semplificazione dei riti e la revisione degli strumenti alternativi di risoluzione delle controversie: nel quadro attuale, che sembra guardare a una riforma più ampia e strutturale della giustizia civile, potrebbe quindi diventare un tassello di un mosaico complesso. Secondo il ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, resta infatti un punto di riferimento importante.

Composto da 16 articoli il Ddl delega tocca tutti gli aspetti del processo. I punti salienti del progetto sono: l’introduzione di un nuovo rito per le cause di competenza del giudice unico, la semplificazione dell’appello (verrebbe eliminato anche il filtro di entrata), la riduzione dell’ambito della mediazione e l’ampliamento di quello della negoziazione assistita, all’interno della quale si prevede una procedura di istruzione stragiudiziale affidata agli avvocati e finalizzata ad anticipare l’acquisizione delle prove.

La novità principale riguarderebbe le controversie di competenza del giudice unico, che costituiscono la maggioranza delle liti in primo grado. Se fosse approvato il Ddl il procedimento ordinario di cognizione (che fa registrare i tempi più lunghi) verrebbe sostituito con un un nuovo rito semplificato, esclusivo e obbligatorio modellato sul rito sommario (nato nel 2009) e “arricchito” con alcune integrazioni ispirate al processo del lavoro. Una nuova forma processuale caratterizzata da un sistema di preclusioni volte a fissare l’oggetto della controversia prima dell’udienza di prima comparizione, la sostituzione dell’atto di citazione con il ricorso (una novità che riguarderebbe anche il rito collegiale e l’appello).

Il Ddl delega prevede anche la riduzione dei casi in cui il tribunale giudica in composizione collegiale e, analogamente al nuovo rito monocratico, introduce un regime di preclusioni che permetta la fissazione dell’oggetto della causa. Nell’appello verrebbe eliminato il filtro e il Governo con i decreti attuativi dovrebbe fissare la prima udienza non oltre i 90 giorni.

In tema di strumenti di risoluzione delle controversie alternativi alle aule dei tribunali, il Ddl delega restringe il campo della mediazione e punta invece sulla negoziazione. Il ricorso obbligatorio alla mediazione (come condizione di procedibilità della domanda) verrebbe infatti eliminato in materia di responsabilità sanitaria e di contratti finanziari, bancari e assicurativi (sarebbe però esteso alle controversie sui contratti di mandato e i rapporti di mediazione).