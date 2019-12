Avvocati, nelle specializzazioni il diritto penale di internet e dell’informazione Dopo la fumata nera di maggio i giudici amministrativi promuovono il nuovo decreto ministeriale con più indirizzi e un colloquio in cui la qualità degli incarichi pesa più del numero di Patrizia Maciocchi

Agf

Più indirizzi di specializzazione, un colloquio che perde le caratteristiche di esame e viene fatto con una commissione che ha maggiori garanzie di terzietà, meno peso al numero degli incarichi a favore della qualità. Sono alcune novità del nuovo decreto ministeriale sulle specializzazioni forensi, che ha ottenuto il parere favorevole del Consiglio di Stato. Il testo è stato ridisegnato dopo la fumata nera dei giudici di Palazzo Spada del maggio scorso.

I punti deboli indicati a maggio

Tre in particolare gli appunti, fatti con il parere interlocutorio. Nel mirino dei giudici amministrativi erano finiti: la suddivisione delle specializzazioni, la genericità del colloquio e la sanzione disciplinare per chi spendeva il titolo di specialista. Il Consiglio di Stato aveva esortato il legislatore a guardare al mercato, non solo nell’assetto attuale, ma con un orizzonte ampio. Un’operazione da fare attraverso un’analisi di impatto, dalla quale ricavare indicazioni per modificare lo schema del Regolamento, in base alla domanda e all’offerta dei servizi legali. Ora il Consiglio di Stato ritiene colmate le lacune evidenziate.

Gli indirizzi

Per quanto riguarda il diritto civile entrano nuovi indirizzi come il diritto dei contratti e quello dell’innovazione tecnologica. Sul fronte penale debutta il diritto penale dell’informazione e quello dell’internet e delle nuove tecnologie, mentre il settore del diritto amministrativo si arricchisce del diritto dei beni culturali, dell’energia, della contabilità pubblica e del contenzioso finanziario e statistico. Il Consiglio di Stato esprime il suo apprezzamento per le modifiche adottate su indirizzi che «meglio riflettono gli ambiti attuali di specializzazione dell’offerta dei servizi legali».

Il colloquio

Per il colloquio, bollato in primavera come uno strumento dai contorni nebulosi, gli interventi riguardano sia il merito sia il l metodo. Non più una sorta di esame ma l’occasione per illustrare i titoli. Il numero degli incarichi non è più tassativo, pur se fissato a 10 dagli originari 15, mentre pesa la qualità.

La Commissione

Maggiori garanzie di terzietà arrivano da una commissione composta da tre avvocati iscritti all’albo speciale per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori e da due professori universitari di ruolo, qualificati nel settore oggetto di specializzazione. Il Consiglio nazionale forense nomina un componente avvocato, mentre i restanti sono individuati con un decreto del ministero della Giustizia. Una modifica anche questa che risponde alle censure mosse nel parere interlocutorio. Sparisce dal testo del Regolamento la previsione della sanzione per chi usa illegittimamente il titolo di specialista, che resta oggetto di provvedimento disciplinare, come già previsto dal Codice deontologico.