Avvocati: team multisciplinari per le "corporate investigation" di Marta Casadei

Cresce l’interesse degli studi legali italiani verso il corporate investigation, segmento che include tutte le indagini aziendali avviate su input di enti esterni - come, per esempio, un’autorità sovranazionale - oppure dietro sollecitazioni interne, come le segnalazioni dei dei whistleblower. Casi in continuo aumento, complice la sempre maggiore sensibilità sui temi e il proliferare di regole che riguardano direttamente le imprese.

Per aiutare le aziende a gestire questo tipo di problematiche, gli studi legali stanno strutturando veri e propri team dedicati. Lo ha fatto da qualche mese Lca Studio Legale, fondato nel 2004. A dirigere il team, che conta quattro professionisti senior e, in totale, circa 12 persone, è proprio uno dei soci fondatori, l’avvocato Andrea Carreri: «La Corporate investigation è una macroarea che include molte discipline, materie di cui ci occupiamo da anni. Il nostro compito è quello di assistere le imprese nel caso di investigazioni interne oppure esterne. Tra i casi che affrontiamo più di frequente ci sono procedure - per esempio anti-dumping o countervaling duties -aperte dall’amministrazione Usa nei confronti di una società americana che poi hanno riflessi su una controllata con sede in Italia. Poi ci sono le investigazioni avviate dalle Authority europee o italiane, come l’Antitrust e la Consob», continua Carreri.

Gestire queste procedure non è semplice: «Sono casi complessi che, spesso richiedono l’armonizzazione di normative di Paesi differenti e abbracciano segmenti diversi del diritto. Vanno affrontati da un team che combina specializzazioni diverse: dal corporate regulatory al diritto del lavoro, passando per il diritto penale e la protezione dei dati», chiosa.

I team multidisciplinari

La multidisciplinarietà è una delle caratteristiche chiave dei team che crescono negli studi legali italiani. È d’accordo Raffaella Quintana, patrner Litigation&Regulatory di Dla Piper, dove è a capo del team White collar crime, composto da oltre 20 professionisti tra Roma e Milano: «Non siamo dei “tuttologi”: in buona parte dei casi lavoriamo in affiancamento con gli specialisti delle varie materie (e fare parte di uno studio full-service, naturalmente, rende questo molto più semplice, ma, almeno per come noi intendiamo il nostro lavoro, è necessario che le norme che completano di contenuto tecnico la fattispecie penale non siano per noi sconosciute», dice Quintana.