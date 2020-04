Avvocato italiano dice alla radio che non assumerebbe gay: Corte Ue conferma condanna La norma è applicabile anche quando non è stato un potenziale datore di lavoro a pronunciare la frase e se non siano identificabili persone lese di Enrico Bronzo

(AdobeStock)

5' di lettura

Le dichiarazioni omofobe costituiscono una discriminazione in materia di occupazione e di lavoro se pronunciate da chi esercita, o può essere percepito come capace di esercitare, un'influenza determinante sulla politica di assunzioni di un datore di lavoro. Questo il contenuto della sentenza nella causa C-507/18 ( Nh / associazione Avvocatura per i diritti Lgbtis – Rete Lenford). In un simile caso, il diritto nazionale può prevedere che un'associazione sia legittimata ad agire in giudizio per chiedere il risarcimento dei danni, anche se un individuo leso non è identificabile



Nella sentenza Associazione pronunciata il 23 aprile 2020, la Corte ha giudicato che dichiarazioni rese da una persona nel corso di una trasmissione audiovisiva, secondo le quali tale persona mai assumerebbe o si avvarrebbe, nella propria impresa, della collaborazione di persone di un determinato orientamento sessuale rientrano nell'ambito di applicazione materiale della direttiva 2000/78 (o «direttiva “antidiscriminazioni”»), e più precisamente della nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro» contenuta all'articolo 3, paragrafo 1, lettera a), di tale direttiva, e ciò anche se, al momento del rilascio di tali dichiarazioni, non fosse in corso o programmata alcuna procedura di selezione di personale, purché, tuttavia, il collegamento tra dette dichiarazioni e le condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro in seno a tale impresa non sia ipotetico.



Nel caso di specie, un avvocato aveva dichiarato, nel corso di un'intervista realizzata durante un'emissione radiofonica, di non voler assumere e di non volersi avvalere della collaborazione di persone omosessuali nel proprio studio legale. Ritenendo che quest'ultimo avesse pronunciato frasi costituenti una discriminazione fondata sull'orientamento sessuale dei lavoratori, un'associazione di avvocati che difende in giudizio i diritti delle persone lesbiche, gay, bisessuali, transgender o intersessuate (Lgbti) lo ha convenuto in giudizio al fine di ottenere un risarcimento.

Poiché il ricorso è stato accolto in primo grado e tale giudizio è stato confermato in appello, l'avvocato ha presentato ricorso per la cassazione della sentenza d'appello dinanzi alla Corte Suprema di Cassazione (Italia). Quest'ultima si è poi rivolta alla Corte di giustizia in via pregiudiziale, precisamente in merito all'interpretazione della nozione di «condizioni di accesso all'occupazione e al lavoro» contenuta nella direttiva «antidiscriminazioni».



Dopo aver ricordato che tale nozione richiede un'interpretazione autonoma e uniforme e non può esser oggetto di un'interpretazione restrittiva, la Corte l'ha interpretata facendo riferimento alla sua sentenza Asociația Accept .