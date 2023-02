Awin Italia: si applica la flexy week dal 1° gennaio 2021

Awin, network internazionale di affiliate marketing attivo in 17 Paesi con 1.200 dipendenti, ha adottato dal 1° gennaio 2021 per policy aziendale la settimana lavorativa su quattro giorni: ogni dipendente può avere una giornata o due mezze giornate libere a settimana. Il giorno non è fisso e va comunque garantita l'operatività dei team in tutti i giorni lavorativi. La flexy week è applicata anche ai 40 dipendenti di Awin Italia. Per assentarsi una settimana intera o in settimane con giorni festivi si usano le ferie

