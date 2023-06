AXA IM Alts entra nel mercato italiano del senior housing

Ascolta la versione audio dell'articolo

Axa IM Alts (società specializzata negli investimenti alternativi con circa 185 miliardi di euro di asset under management) annuncia l’ingresso nel mercato italiano delle case di riposo per anziani con l’acquisto a termine, per conto dei clienti, di un portafoglio di sei asset da un fondo di investimento immobiliare gestito da Namira Sgr. Numeria Servizi Generali Real Estate ha ricoperto il ruolo di vendor’s advisor e continuerà ad assistere a questo progetto durante le fasi di costruzione e amministrative per la consegna dei migliori asset per case di cura conformi ai requisiti Esg.

Il portafoglio di sei risorse è distribuito nelle regioni settentrionali italiane di Lombardia, Toscana e Piemonte e raggiungerà un totale di 1.440 posti letto al termine. Due attività all’interno del portafoglio, situate nelle ricche province di Brescia e Milano, dovrebbero essere operative entro l’inizio del 2025, mentre le restanti attività dovrebbero essere operative entro l’inizio del 2026.

Ciascuna delle risorse fornirà strutture di assistenza moderne all’avanguardia con credenziali di sostenibilità leader di mercato, mirando almeno alle certificazioni Breeam Very Good. I siti ben collegati sono tutti strategicamente posizionati per soddisfare un forte bacino di utenza locale, mentre ciascuna delle case di cura sarà gestita da operatori nazionali affermati, che si sono pre-impegnati nei prossimi programmi su base di locazione a lungo termine. Questa transazione rappresenta un’opportunità per colmare una chiara lacuna nel mercato con offerta insufficiente di asset specialistici di qualità forniti secondo i più elevati standard di sostenibilità, che si rivolgono a una popolazione anziana in crescita.

«Questo portafoglio – ha detto Nicola Cardani, head of Transactions, Italy di Axa IM Alts – offre un’opportunità significativa per ottenere esposizione al settore italiano delle case di cura, colmando un’evidente lacuna nel mercato delle soluzioni appositamente costruite, di alta qualità e conformi ai requisiti Esg per i principali operatori del paese. Attingendo all’esperienza globale di Axa IM Alts nel settore immobiliare sanitario, riconosciamo l’attrattiva di questo settore con scarsa offerta in Italia, dove la popolazione che invecchia continua ad espandersi aumentando la necessità di strutture di assistenza dedicate».