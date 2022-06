«Axa vuole restare partner di Mps, non siamo interessati alle Generali»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Non siamo interessati alle Generali, lo ribadisco. Siamo già ben organizzati e strutturati e puntiamo a una crescita interna, valutando solo alcune piccole acquisizioni mirate in alcuni mercati tra cui ad esempio l’Italia e la Spagna. Nel vostro Paese siamo molto soddisfatti della partnership con Mps. Rilevare una quota in sede di aumento di capitale? Vedremo. Il nostro focus è sul continuare una storia che per noi è stata di successo». Siete interessati alla gara per la bancassurance di BancoBpm...