Axel Springer acquista Politico e rafforza l’offerta negli Usa

Axel Springer acquista Politico, il media specializzato in analisi e approfondimenti sulla politica di Washington. L’editore tedesco, che controlla tra gli altri Die Welt e Bild, ha annunciato di avere raggiunto un accordo per rilevare la testata, valutandola, secondo indiscrezioni riportate da Cnbc e alcune valutazioni riportate dal New York Times, circa 1 miliardo di dollari. Le parti hanno comunque concordato di non divulgare i termini dell’accordo.

Axel Springer e Politico avevano già formato una joint venture nel 2014 per il lancio di Politico Europe, ovvero la versione europea: l’accordo comprende anche l’acquisto del 50% del sodalizio, oltre che del sito di tech news Protocol, altra creatura di Robert Allbritton, fondatore e presidente di Politico. L’annuncio di Axel Springer conferma le indiscrezioni circolate nei giorni scorsi relative ad un accordo imminente. L’operazione, secondo quanto comunicano le parti, dovrebbe perfezionarsi entro la fine dell’anno.

«Politico - si legge in una nota - sarà complementare e rafforzerà il portafoglio di Axel Springer grazie alla sua voce autorevole in grado di offrire una prospettiva e analisi politiche da Washington e dagli Stati Uniti». Insieme a Business Insider e Morning Brew, che sono già nel portafoglio del gruppo, l’offerta del gruppo di news con base sul mercato statunitense ora si rafforza.

In quindici anni di storia, aggiunge la nota di Axel Springer, Politico è emerso come una delle più influenti fonte di notizie nel mondo, oltre che uno dei principali modelli innovativi di successo nell’industria dei media del ventunesimo secolo. Oggi lavorano a Politico e a Protocol, lanciato nel 2020, più di 500 giornalisti: con ricavi significativi derivati da abbonamenti business to business e pubblicità, entrambi di alto livello, il modello - conclue la nota di Axel Springer - ha prodotto utili in crescita sana e costante, e ha una strategia consolidata per una succcessiva espansione negli anni a venire. La versione europea di Politico, con base a Bruxelles, è a sua volta in attivo dal 2019, come sottolinea il comunicato del gruppo.

«Politico può contare su un team eccezionale, che ha rivoluzionato il giornalismo politico digitale e stabilito nuovi standard: una vera stella polare - ha commentato Mathias Döpfner, ceo di Axel Springer -. Consideriamo un onore e una responsabilità speciale contribuire a plasmare il futuro di questa realtà mediatica di prim’ordine. Il giornalismo di qualità oggettiva è oggi più importante che mai oggi».