Azerbaijan da 7 anni primo fornitore di petrolio dell’Italia Il presidente azero Ilham Aliyev: «Si può approfondire la collaborazione tra noi in diversi settori come i trasporti, il turismo, l’agroalimentare, l’acqua e l’energia eolica» di An.C.

Il presidente dell’Azerbaijan, Ilham Aliyev, il 20 febbraio ha incontrato il capo dello Stato, Sergio Mattarella(fonte Epa)

3' di lettura

L’Italia guarda all’Azerbaijan. L’occasione per un confronto tra i due paesi sulle prospettive economiche connesse a una collaborazione ancora più accentuata è stata fornita dal Business Forum tra i due Paesi, che si è svolto oggi alla Farnesina. All’incontro hanno partecipato il presidente azero Ilham Aliyev e, tra gli altri, il direttore generale di Confindustria, Marcella Panucci, e il presidente dell’Ice, Carlo Ferro.

Da parte azera erano presenti circa 90 rappresentanti di enti, associazioni e imprese appartenenti a diversi settori (agro-industria, infrastrutture, energia, Ict, tessile eccetera). Da parte italiana hanno partecipato circa 170 imprese italiane. Al termine della sessione iniziale, ha avuto luogo una cerimonia di firma di nove accordi economico-commerciali.

Aliyev: Italia partner strategico in Europa

«L’Italia - ha sottolineato Aliyev nel suo intervento - è considerata un partner strategico in Europa, il partner numero 1». Il presidente azero si è detto «convinto che si possa approfondire la collaborazione tra noi» in diversi settori come i trasporti, il turismo, l’agroalimentare, l’acqua e l’energia eolica. «Nel turismo - ha aggiunto - l’Italia ha un’esperienza unica. La nostra intenzione è anche quella di aumentare la presenza di turisti italiani in Azerbaigian».

Di Maio: Italia e Azerbaijan ponti con Mediterraneo e Asia

«L’Italia è un ponte nel Mediterraneo così come l’Azerbaigian è un ponte fra Europa e Asia», ha sottolineato il ministro degli Esteri Luigi Di Maio nel suo intervento di apertura dell’incontro. «Siamo Paesi amici - ha aggiunto -, accomunati da scambi basati sul dialogo tra culture, religioni, lingue ed etnie. Tante sono le aziende italiane nel vostro paese con esperienze di successo non solo nell’oil e gas. Le commesse vinte dalle nostre aziende in Azerbaigian negli ultimi anni».

Interscambio commerciale in costante crescita

L’Azerbaijan è il primo fornitore di petrolio dell’Italia sin dal 2013. L’interscambio bilaterale tra Italia e Azerbaijan è in costante crescita negli ultimi anni e ha raggiunto i 5,8 miliardi di euro nel 2018, confermando il ruolo dell’Italia di primo partner commerciale del Paese.