Azienda Zero per rendere più efficiente la sanità

La sanità calabrese è ancora in fase di stallo, sebbene, pur tra le molte criticità, si registrino «percorsi di rifunzionalizzazione della gestione per la normalizzazione della erogazione dei Lea», come mette in evidenza la Corte dei Conti nella recente relazione del procuratore Romeo Ermenegildo Palma, sulla parifica del rendiconto 2022.

Fra i passi avanti che sottolinea la procura contabile, «ulteriori iniziative funzionali a dotare il sistema sanitario di risorse umane e strumentali idonee ad assicurare il rispetto del diritto costituzionale alla salute, il deciso impegno del commissario straordinario/presidente della Regione a rendere la rete ospedaliera idonea in un territorio regionale fortemente caratterizzato da una peculiare orografia». In sintesi, una «inversione di tendenza rispetto alle precedenti gestioni commissariali».

Ma la Corte dei Conti non fa sconti sulla confusione e le difficoltà che ancora attanagliano il sistema: dall’assenza di bilanci della gestione sanitaria accentrata a quella del bilancio consolidato, fino alle carenze di organico e al conseguente «aggravarsi delle criticità nel funzionamento dei servizi di emergenza e urgenza».

Roberto Occhiuto, presidente della Regione, da due anni commissario ad acta della sanità, ammette che, considerato il punto di partenza della sua gestione (12 anni di fallimentare commissariamento da parte del governo nazionale) «ci vorrà del tempo, ma abbiamo intrapreso la direzione giusta». Lo dimostra l’ultimo concorso regionale per medici di emergenza urgenza: «Abbiamo ricevuto 433 domande su 263 posti disponibili. Un dato in controtendenza rispetto a quelli nazionali. La Calabria, sfruttando tutte le possibilità offerte dalle nuove norme, sta invertendo il trend e diventando attrattiva». In passato, puntualmente, i concorsi andavano deserti. «Abbiamo utilizzato, tra i primi in Italia – aggiunge il governatore – le novità introdotte nell’ordinamento negli ultimi mesi». È ora possibile, per esempio, inserire negli organici del servizio sanitario nuovi dirigenti medici, pur se in formazione specialistica. Inoltre, con l’emendamento del decreto proroghe, «vengono sbloccati 58 milioni, 19,4 per il 2024 e 38,6 per il 2025, destinati a finanziare le varianti progettuali relative ai lavori per la realizzazione degli ospedali della Sibaritide, di Vibo Valentia, di Catanzaro e di Gioia Tauro».

Con fondi Por 2014-2020 (che si rischiava di perdere) sono state acquistate 60 ambulanze per implementare il parco mezzi del servizio di emergenza-urgenza in tutte le province. E altre 30 sono in arrivo.