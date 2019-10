Aziende in affanno sulla mappa dei ruoli Dalla Survey hr digital di Mercer, l’Italia è allineata all’Europa pr la maturità digitale. Però solo in un caso su 3 c’è un master data unico per le funzioni di Cristina Casadei

5' di lettura

Dopo alcuni anni in cui la parola digitale è stata affiancata a tutto, dalla strategia, all’impatto, alla tecnologia, nelle aziende siamo ancora allo stadio della decisione di avviare o meno la trasformazione digitale? O si possono cominciare a raccogliere i primi risultati? Alberto Navarra, che per Mercer, in Italia, guida le attività legate al tema del futuro del lavoro, dice che siamo al secondo stadio, ma ci sono alcune criticità, soprattutto nel nostro paese, come emerge dalla survey hr digital, che quest’anno è stata appunto intitolata Still transforming or already performing? La survey è un po’ come mettere insieme a discutere 120 capi delle risorse umane di aziende che, magari, in altri paesi sarebbero piccole, ma, in Italia, possono dirsi grandi: dipendenti oltre i 500 e fatturato oltre i 500 milioni di euro. Argomento: digital strategy, digital impact, digital hr technology. Insomma digitale a 360°.

L’Italia allineata all’Europa

Per la prima volta, dal calcolo dell’indice di maturità digitale, l’Italia non esce come il fanalino di coda: l’indice si attesta, infatti, a un livello europeo, con un punteggio del 3,44, contro quello Ue pari al 3,47. Questo punto di partenza rappresenta un primo stimolo a una riflessione sulla nostra capacità di recupero del digital divide rispetto agli altri paesi. «Siamo partiti tardi ma le direzioni risorse umane in Italia stanno recuperando - dice Navarra -. La domanda che dobbiamo porci, quindi, a questo punto non è più se dobbiamo intraprendere la trasformazione digitale, ma come possiamo accelerare per allinearci alle best practice internazionali, sfruttando l’innovazione del business. L’innovazione è un elemento importante, ma per provare a dare una risposta efficace di cambiamento bisogna capire come conoscere le persone, scoprire le nuove competenze e mappare se effettivamente ci sono o no e, se no, colmare il gap con upskilling e reskiling».

Il peso della comunicazione

Sul digitale, non tutte le funzioni aziendali sono state attraversate dagli stessi impulsi, allo stesso modo e hanno comunicato allo stesso modo il lavoro che stavano facendo all’interno. Il tema della comunicazione interna che, in passato, è stato spesso sottovalutato, oggi viene maggiormente curato, soprattutto nel caso di comunicazioni connesse ai nuovi strumenti, ai servizi e alla funzionalità, al punto che il 66% dei manager hr si dice d’accordo sull’effettiva pervasività delle azioni di comunicazione intraprese per comunicare la digital strategy aziendale. Questo non significa certo che l’efficacia di una strategia dipenda dalla comunicazione. Certamente dipende dai suoi contenuti, ma la mancata comunicazione o una comunicazione sbagliata altrettanto certamente rischiano di farla fallire.