Aziende Aim poco sostenibili (ma chi lo è non lo comunica)

Se tra le grandi aziende quotate esiste nel mondo il fenomeno del «green-washing» (cioè del “lavaggio” verde dei bilanci per farli sembrare più sostenibili del reale e cavalcare la moda Esg), tra le piccole aziende quotate a Piazza Affari esiste a volte il fenomeno opposto. Sembra paradossale ma ci sono imprese quotate all’Aim che sostenibili lo sono davvero, o che sono sulla buona strada per esserlo, ma non lo comunicano al mercato. C’è insomma chi si fa bello per piacere agli investitori, e c’è...