Aziende attrattive se sapranno essere davvero visionarie

Umile, gentile, rispettoso della natura, predilige stare in mezzo alla gente piuttosto che sopra, buon ascoltatore, inclusivo, generoso, etico. Non stiamo parlando di San Francesco, ma del leader di oggi, al quale manca solo il voto di povertà. E forse un po’ di visione. Un sostanziale cambiamento nello stile di management rispetto al passato, peraltro coerente con l’atmosfera sociale che avvolge sempre di più le aziende, alla ricerca di una nuova identità volta a rafforzare l’integrazione con le proprie persone e con il tessuto esterno. Non si tratta di novità per alcune di queste società, ma diventata tendenza generalizzata con l’introduzione dei criteri Esg.

Inizialmente lettere ai vertici di un triangolo equilatero, che il Covid ha poi trasformato in isoscele, facendo svettare la S. «La calamità è l’opportunità della virtù» (Seneca). L’evento traumatico della pandemia porta le aziende ad assimilare velocemente il principio che il dipendente è prima di tutto una persona. Che sopravvive alle interminabili giornate di lockdown riprogettando la propria vita anche attraverso la revisione della dimensione lavorativa. Con una tendenziale diluizione del rapporto con l’azienda che va al di là del distanziamento forzato e dello smartworking. Processo che avviene in modo imprevisto e in tempi così rapidi da cogliere di sorpresa gran parte delle società. Per le quali diventa fondamentale mantenere una costruttiva relazione con le proprie persone in una fase di fragilità reciproca. Innescando così la ricerca di una sostenibile compatibilità con le emergenti esigenze dei singoli, che si va a concretizzare con la dilatazione del lavoro in remoto, la riduzione dell’orario di lavoro e il varo di consistenti iniziative di welfare. Sostenute, peraltro, da una fiscalità che ne sgrava il costo. Iniziative che, a loro volta, sgravano la coscienza di chi ha conseguito profitti eccezionali. E man mano che, per le aziende, la dimensione sociale diventa più rilevante, la sinuosa esse allarga la propria spirale abbracciando temi sensibili quali la diversity e l’inclusion. Concedendo il privilegio di una narrazione accattivante, ampiamente utilizzata per finalità di retention e di attraction. Ma che comunque merita di essere sgranata per comprendere la differenza tra chi ha manifestato conversioni recenti, velate da una sorta di opportunismo, e chi, il credo del ruolo sociale dell’azienda l’ha professato da tempo e vissuto come un cardine fondamentale del rapporto tra società, personale e tessuto esterno. Che trova la sua forza e autenticità quando è parte integrante di una visione di lungo termine.

Già, la visione. Quella capacità di guardare oltre l’oggi, di staccarsi dal passato e di proiettarsi verso un futuro che non c’è, sedotti dal recondito fascino di poterlo costruire, mantenendo coerenza e costanza nel perseguire idee innovative e mostrando coraggio nel superare il conformismo e il bisogno del facile consenso. Forse è di questo che necessitano veramente le società per essere attrattive e per differenziarsi. In particolare ora che l’intelligenza artificiale, offrendo accesso diretto a ingenti masse di informazioni, può facilmente innescare il fenomeno del herd behavior (già temuto in ambito finanziario) con il rischio di appiattire e di unificare le scelte di business. In un contesto nel quale il culto esasperato del dato, del numero, del controllo ha plasmato generazioni di manager capaci di gestire macchine operative complesse e di formulare strategie che sono sostanzialmente consistenti con il passato e il presente. E nel quale l’avvento della pandemia, la crisi energetica, i conflitti hanno indotto a esaltare modalità di gestione flessibili e reattive. Ma tutto ciò potrebbe non essere sufficiente per conseguire ambiziosi traguardi di lungo termine. Forse bisogna fare qualcosa di diverso. Avere il coraggio di sciogliere gli ormeggi, di navigare lontano dal porto sicuro, di catturare i venti dell’opportunità, di esplorare, sognare, scoprire. Guidati da chi ha una chiara visione della meta da raggiungere. «Managing’ suggests, implementing the status quo, making sure that processes run smoothly, ‘leading’, on the other hand, is all about vision» (Peter Drucker).



Presidente onorario Eric Salmon & Partners