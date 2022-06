Aziende al bivio: come rispondere alla “great migration” professionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Solo nei primi dieci mesi del 2021, in Italia sono state rilevate 777mila cessazioni volontarie di rapporti di lavoro a tempo indeterminato, 40mila in più rispetto a due anni prima. E la Generazione Z si è distinta come la categoria che ha subito più delle altre le conseguenze della pandemia. Lo studio “Nuove Generazioni: Nuove Organizzazioni”, realizzato dalla società di consulenza BIP con gli esperti di OpenKnowledge, ha messo sotto la lente di ingrandimento le diverse facce delle “Great Migration” e ha delineato le possibili contromisure percorribili dalle organizzazioni.

Gli autori dello studio hanno innanzitutto spiegato la ragione di una diversa denominazione del fenomeno: la “Great Migration” va intesa infatti come evoluzione del concetto ormai noto della “Great Resignation”. Fra le righe della corsa alle grandi dimissioni, insomma, va considerata la propensione delle persone a cambiare occupazione per trovare un impiego più vicino alle proprie aspirazioni (e alle priorità nate nel periodo pandemico) piuttosto che quella dell’abbandono tout court del posto di lavoro e della conseguente uscita dal mercato.

Loading...

Ed è proprio in questa chiave di lettura che emerge chiaramente la necessità, per le aziende, di riconoscere i nuovi desideri e le nuove prospettive di sbocco professionale dei propri addetti. Numeri alla mano, l’onda della “grande migrazione” ha toccato in modo non uniforme le varie fasce di lavoratori e in ragione di questa evidenza comprendere i comportamenti degli zoomer, i nati tra il 1996 e il 2010 (i soggetti più colpiti dal fenomeno in questione), significa guadagnare un vantaggio strategico.

Per affrontare una sfida dagli sviluppi ancora non facilmente determinabili, la strada maestra suggerita dagli esperti è quella di affrontare il tema dell’incontro intergenerazionale in azienda. Anziché utilizzare cluster per raggruppare e dividere le persone in base alla loro età, costruendo strategie efficaci per un gruppo ma svantaggiose (se non dannose) per gli altri, il vero obiettivo a cui tendere è invece quello di generare uno scambio positivo tra le persone di generazioni diverse, valorizzando i punti di incontro possibili per sostenere la creazione di una esperienza coerente e condivisa.

“Il fenomeno - ha spiegato Rosario Sica, Ceo di OpenKnowledge - ha radici profonde e nasce dentro le modalità attraverso le quali abbiamo gestito per anni le aziende. Le organizzazioni devono essere più curiose e liberarsi dalle vecchie abitudini per fare spazio al nuovo: rispondere alla sfida della great migration significa prima di tutto favorire un’attitudine positiva al cambiamento, mettendo sempre le persone al centro di ogni iniziativa”.