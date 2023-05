Aziende al bivio dopo il lavoro ibrido: competenze, coinvolgimento e sostenibilità per non perdere la strada

Dentro le organizzazioni oggetto di indagine, inoltre, sta crescendo l'esigenza di trovare nuove regole di ingaggio e motivazione delle persone a diversi livelli, riconoscendo la dovuta considerazione all'influenza che i lavoratori vogliono avere nelle decisioni strategiche aziendali e accogliendo le richieste di un ambiente di lavoro sempre più sostenibile. Oltre l'80 % dei lavoratori italiani, in proposito, considera importante che la propria azienda si impegni concretamente in programmi e iniziative legate alla tutela e alla preservazione dell'ambiente.

Le aziende si riprogettano

A giudizio di Alessandro Ghilarducci, Human Capital Leader di Deloitte Italia, è in effetti innegabile come le aziende in generale siano attivamente impegnate a rivedere i confini tradizionali e a progettare ambienti fisici, digitali o ibridi in grado di adattarsi ai mutati bisogni e di rispettare le preferenze dei lavoratori anche in relazione all'adozione di nuove tecnologie. «Un approccio sempre più basato su competenze, interessi e passioni dei dipendenti – ha aggiunto il manager - permetterà alle organizzazioni di andare oltre i confini tradizionali dei ruoli e di massimizzare il contributo e la crescita di ciascuna persona, creando un'esperienza di lavoro del tutto nuova e risultando nel contempo più innovative e agili agli occhi degli stessi lavoratori».

Il rapporto, in tal senso, ha rilevato una chiara relazione predittiva tra l’impegno delle aziende su tematiche di sostenibilità e la probabilità di ottenere prestazioni più elevate in termini di business e di ricadute positive sulla forza lavoro. Due terzi degli addetti oggetto di indagine, più nello specifico, preferiscono far parte di un'organizzazione capace di creare valore non solo in termini economici ma anche per la realtà in cui opera e per la società più in generale. Per contro, in Italia soltanto il 15% dei rispondenti crede che la propria organizzazione sia pronta ad adottare la sostenibilità in tutti i propri processi organizzativi, confermando come ci sia ancora molta strada da compiere per raggiungere risultati concreti e tangibili rispetto a questo tema. «Di fronte a questa mutazione di scenario – osserva infine Ghilarducci – diventa imprescindibile una leadership focalizzata su una nuova mentalità per portare avanti gli obiettivi di business in senso ampio. Sarà quindi fondamentale investire in nuove soluzioni, promuovere l'apprendimento continuo e coltivare i rapporti con le persone affinché si sentano realmente coinvolte nei processi decisionali strategici». E il fatto che oltre la metà delle organizzazioni sia in qualche modo proiettata a uscire definitivamente dai tradizionali confini del mondo del lavoro non può che essere accolto molto positivamente.





