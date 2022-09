Aziende a caccia di profili tecnico-scientifici, ma non si trovano candidati

Confermando le indicazioni della prima edizione dell’Osservatorio, l’ultimo rapporto di Deloitte ci dice in proposito che in Italia le donne sono una minoranza all’interno del mondo STEM, per quanto (e il dato è comune a tutti i Paesi) le stesse donne rappresentino dal 50% al 60% del totale dei laureati in generale. L’assenza di “candidati STEM” ha quindi un altro importante (e per certi versi drammatico) effetto: il gap di competenze che rappresenta rischia infatti di compromettere lo sviluppo di soluzioni adeguate a sostenere una transizione digitale, ambientale, sociale ed economica che in molti casi si rende indispensabile.

Fa specie, per esempio, rilevare come il 55% delle organizzazioni intervistate abbia confermato di avere avuto problemi a trovare candidati giusti per ricoprire posizioni in ambito informatico e tecnologico e come, quasi paradossalmente, il 52% degli intervistati italiani non sia a conoscenza dell’esistenza di percorsi formativi informali (boot camp, programmi accademici, hackathon), con solo il 4% dei datori di lavoro dimostratisi attenti a selezionare attivamente personale proveniente da questi percorsi.

In uno scenario in cui emerge in modo sempre più pressante, per una buona fetta della popolazione lavorativa, l’esigenza di “reskilling”, c’è infine un’ultima considerazione che non va dimenticata. Ed è per inciso l’effetto esercitato dalla pandemia sull’apprendimento dei giovani e sui loro percorsi di studio. Molti studenti sono stati colpiti dalla crisi economica scatenata dall’emergenza Covid-19 e parte di questi ha dovuto interrompere gli studi per trovare un lavoro, il 34% ha dovuto rinunciare a una esperienza all'estero e il 15% ha abbandonato l’idea di inseguire la laurea in un luogo diverso dalla propria città di residenza.

Serve quindi un nuovo impulso in direzione delle discipline STEM e non può che arrivare da tutti i soggetti coinvolti, dalle istituzioni pubbliche al mondo dell’istruzione, dalle imprese alle organizzazioni del terzo settore. Le aree di intervento su cui agire, secondo Borsani, sono tre: “aumentare la consapevolezza sulle materie tecnico-scientifiche, eliminare le barriere socio-economiche e ripensare il talento in ottica di ibridazione STEM delle competenze”.