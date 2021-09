Aziende cinesi in utile, ma la crisi energetica è in agguato

2' di lettura

Salgono del 49,5% nei primi 8 mesi dell’anno gli utili delle industrie in Cina, ma c’è poco da stare allegri: la Banca centrale immette altri 15,48 miliardi di dollari di liquidità a sostegno del credito in vista del probabile maxi-default del real estate developer Evergrande gravato da 300 miliardi di debiti. Soprattutto, fanno paura i tagli alla fornitura di energia che rischiano di abbattersi sulla catena produttiva e sulla supply chain sul finale di anno, il più complicato per il mondo delle aziende.

Il fattore determinate dell’energia

La crisi energetica, causata dai controlli ambientali, dai vincoli di approvvigionamento e dall’impennata dei prezzi, ha costretto le industrie di tutto il Paese a tagliare la produzione e ha lasciato diverse province in difficoltà nel garantire elettricità e riscaldamento ai residenti. L’economia cinese è già alle prese con i problemi nei settori immobiliare e tecnologico e le preoccupazioni per il futuro del gigante immobiliare indebitato China Evergrande. Il quarto trimestre, dunque, si rivela carico di incertezza.

Anche la Banca centrale ha declassato la sua valutazione rispetto alle prospettive di crescita della Cina prestando maggiore attenzione a mantenere la crescita stabile nell’espansione del credito e la sua efficacia nel sostenere l’economia reale.

La profezia di Goldman Sachs

Iniziano a circolare stime al ribasso sulla crescita cinese attesa nel 2021.

Goldman Sachs ha dichiarato espressamente in una nota di aver abbassato le sue previsioni di crescita per il 2021 per la Cina al 7,8% dall’8,2%, dal momento che la carenza di energia e i profondi tagli alla produzione industriale aggiungono “significative pressioni al ribasso”.