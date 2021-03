Aziende, così si parla ai nativi digitali Intraprendentie attenti al socialee all'ambiente, i consumatori nati dopo il 1995 chiedono alle aziende chiarezza e interazione consumatori del futuro. Entro la fine del decennio la generazione Z rappresenterà un terzo di tutti i consumatori, per questo motivo conquistare la loro attenzione è centrale per le aziende di Davide Dal Maso

Intraprendentie attenti al socialee all'ambiente, i consumatori nati dopo il 1995 chiedono alle aziende chiarezza e interazione consumatori del futuro. Entro la fine del decennio la generazione Z rappresenterà un terzo di tutti i consumatori, per questo motivo conquistare la loro attenzione è centrale per le aziende

La generazione Z è la prima generazione nativa digitale al mondo. Stiamo parlando dei ragazzi nati tra il 1995 e il 2010, la Gen Z è tecnologicamente esperta, socialmente consapevole e intraprendente. Entro la fine del decennio rappresenteranno un terzo di tutti i consumatori, per questo motivo conquistare la loro attenzione è centrale per le aziende. Ecco alcuni consigli su come rivolgersi in modo efficace a questa generazione:

1 Creare contenuti d'impatto. La Gen Z predilige la fruizione di contenuti tramite schermi perciò, non possono mancare i contenuti visivi. Altrettanto importante è però considerare le soluzioni audio, tendenza digitale 2021, come alternativa all'eccessiva stimolazione visiva. Tra i social network più utilizzati vediamo infatti: YouTube, Instagram, Tik Tok e il più recente Twitch.

2 Offrire autenticità tramite lo storytelling sui social. I nativi digitali a differenza dei loro predecessori, cercano valori autentici, sono mossi da principi etici e sono paladini della diversità. Dalle aziende esigono chiarezza e una comunicazione che vada dritta al punto. Un suggerimento è quello di sfruttare i social con dei contenuti di storytelling sui valori e la storia aziendale affinché possano essere notati e ricordati all'interno dell'infinità di contenuti che vedono ogni giorno sullo smartphone.

3 Preferire micro influence alle celebrità. Queste figure, seppur non conosciute al grande pubblico, sono seguite da migliaia di followers perché parlano in modo approfondito di un tema in cui sono specializzati. In particolare riescono a catturare l'attenzione di individui appartenenti alla loro generazione, che ne condividono modi, abitudini, linguaggio e valori.

Figure come ambassador e micro influencer sono un ottimo modo per far conoscere la propria realtà aziendale a un pubblico giovane. Attenzione però quando si avviano collaborazioni a non snaturare la loro originalità, per essere coinvolgenti devono mantenere il proprio stile di comunicazione e rimanere autentici, lontani da ogni percezione di pubblicità.