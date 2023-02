Aziende con fondi bilaterali: l’opportunità delle uscite con la staffetta generazionale

Ascolta la versione audio dell'articolo

Per ogni lavoratore “anziano” (distante fino a tre anni dalla pensione di vecchiaia o anticipata), che cessa il rapporto di lavoro, le aziende devono inserire un giovane under 35, con contratto a tempo indeterminato o di apprendistato. È questo in sostanza il meccanismo della staffetta generazionale nelle aziende coperte dai Fondi di solidarietà , sulla quale il ministero del lavoro ha fornito i chiarimenti nella circolare 1 del 17 gennaio 2023.

I Fondi coinvolti sono quelli disciplinati dall’articolo 26 del Dlgs 148/2015 e l’obiettivo è l’avvicendamento tra lavoratori anziani e lavoratori giovani. Si tratta di una opzione tratteggiata normativamente dalla nuova lettera c-bis), inserita nell’articolo 26, comma 9, del Dlgs 148/2015, ad opera dell’articolo articolo 12-ter del Dl 21/2022, convertito dalla legge 51/2022.

Tra le prestazioni facoltative demandate ai Fondi di solidarietà bilaterali è così stata introdotta quella di «assicurare, in via opzionale, il versamento mensile di contributi previdenziali nel quadro dei processi connessi alla staffetta generazionale a favore di lavoratori che raggiungono i requisiti previsti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato nei successivi tre anni, consentendo la contestuale assunzione presso il medesimo datore di lavoro di lavoratori di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni». Gli oneri e le minori entrate relativi a tale prestazione, secondo quanto previsto da un’integrazione all’articolo 33, comma 3, secondo periodo, dello stesso Dlgs 148/2015, sono finanziati con un contributo straordinario a carico esclusivo del datore di lavoro, di importo corrispondente al fabbisogno di copertura degli oneri finanziari e delle minori entrate relative a questa nuova tipologia di prestazione.

Restano esclusi da questa soluzione i Fondi di solidarietà bilaterali alternativi di cui all’articolo 27 del Dlgs 148/2015 (settori dell’artigianato e della somministrazione di lavoro) mentre ne resterebbero coinvolti i Fondi territoriali intersettoriali delle Province autonome di Trento e di Bolzano per il rinvio dell’articolo 40 all’articolo 26 del Dlgs 148/2015.

Quando va assunto il giovane

Il ministero del Lavoro ha spiegato che il riferimento alla contestualità dell’assunzione presso lo stesso datore di lavoro di dipendenti di età non superiore a 35 anni compiuti per un periodo non inferiore a tre anni deve essere intesa nel senso della sua contemporaneità rispetto alla cessazione del rapporto di lavoro del lavoratore prossimo alla pensione, sia riguardo alla tempistica, sia ai termini quantitativi.