Aziende più prudenti nel «fare credito» ai clienti

Ancora relativamente poco diffusa, invece, la prassi di assicurare i crediti: il 54% dei credit manager non ricorre a una polizza per mettere al riparo l’esposizione.

Gli insoluti

Quando, nonostante analisi preventive e controlli, la situazione diventa patologica, si passa al recupero del credito: il recupero stragiudiziale avviene internamente nel 69% delle aziende intervistate, mentre il 56% si affida a uno studio legale per la fase giudiziale e il 22% sceglie avvocati esterni o società di recupero per gestire le due fasi in modo congiunto.

Ma il fenomeno degli insoluti, per quanto diffuso, è rientrato rispetto al 2020: per il 63% delle imprese intervistate la situazione del credito è migliorata in confronto al periodo di picco della pandemia, quando si era registrato un picco di mancati pagamenti. Per quasi il 60% del campione, infatti, è fino all’1,5% del totale dei crediti concessi la quota di quelli che passano alla fase di recupero; mentre un quarto delle aziende passa al recupero per una percentuale di crediti che supera il 3% ed è sotto il 5% la quota delle società che vanno a recupero per più del 15% dei crediti concessi.

C’è peraltro una quota minoritaria (il 20%) dei credit manager che ha modificato l’approccio alla gestione degli insoluti, puntando (per l’85%) su un maggiore contatto diretto con i clienti, ma anche sull’anticipo delle azioni di recupero stragiudiziale (per il 45%) e su un maggiore utilizzo della via giudiziale (il 9%).