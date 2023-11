Ascolta la versione audio dell'articolo

Aziende in prima linea contro la violenza sulle donne. Anno dopo anno sono sempre di più le imprese che in occasione del 25 novembre, la Giornata Internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, organizzano eventi, campagne, raccolte fondi o lanciano policy per contrastare questo dramma sociale. Nonostante infatti questo tipo di violenza avvenga in prevalenza tra le mura di casa, anche chi fa impresa è chiamato a interrogarsi e a dare delle risposte visto che questo dramma può potenzialmente colpire il 50% della popolazione. È alle dipendenti e ai dipendenti così come a tutta la società civile che si rivolgono le iniziative delle aziende.

Unicredit

Tra queste c’è, per esempio, Unicredit che ha aderito al Progetto Microcredito di Libertà promosso dal Dipartimento delle pari opportunità e la famiglia, dall’Ente nazionale del microcredito e da Caritas italiana, insieme ad Abi e Federcasse. Il programma ha l’obiettivo, da un lato, di offrire supporto psicologico e consulenza alle donne vittima di violenza, e dall’altro fornire loro piccoli prestiti consentendo così di accedere a risorse finanziarie indipendenti. Uno degli ostacoli principali che impediscono alle vittime di liberarsi da situazioni di abuso è infatti proprio la mancanza di soldi propri. Per questa ragione, i microcrediti sono rivolti a tutte le donne che, assistite da Caritas Italiana, scelgono di intraprendere un percorso presso un Centro antiviolenza o una Casa rifugio. L’importo può variare da mille euro a un massimo 10mila euro che possono essere destinati all’acquisto di beni o servizi come per esempio spese mediche, servizi di trasporto, istruzione scolastica e la formazione propria e dei figli, spese legate alla ricerca di una nuova casa o per la messa a norma degli impianti della propria abitazione o per la riqualificazione energetica. A oggi Unicredit ha erogato sei microcrediti: tre nel nord est, due nel centro Italia e uno in Sicilia che è stato attivato nelle scorse settimane.

Ferrovie dello Stato

Va incontro alle necessità economiche delle donne che subiscono violenza e di alcune associazioni che le supportano anche l’iniziativa lanciata da Ferrovie dello Stato, in collaborazione con D.i.Re - Donne in rete contro la violenza (l’associazione che riunisce 87 organizzazioni che gestiscono centri antiviolenza e case rifugio) e Differenza Donna, che si chiama ‘Biglietto SOSpeso’. Per tutto il 2023 e il 2024 le donne che si rivolgono alle due associazioni e le operatrici e gli operatori che danno loro assistenza avranno diritto a biglietti gratuiti per viaggiare in tutta Italia. L’impegno di Fs si concretizza inoltre in una campagna di comunicazione rivolta sia ai dipendenti che alla collettività e realizzata in collaborazione con Right To Be, associazione americana che studia il fenomeno delle molestie sessuali nei luoghi pubblici. Per l’occasione la livrea di un treno Frecciarossa di Trenitalia, i monitor a bordo treno e nelle stazioni ospiteranno i manifesti e le immagini di una nuova campagna basata sulle cosiddette 5D: Delegare, Dare Sostegno, Dichiarare, Documentare e Distrarre. Cinque azioni che chi assiste a un episodio di violenza può mettere in atto per disinnescarlo in maniera sicura sia per sé che per la vittima. Un modo quindi per incoraggiare una cultura di persone consapevoli e proattive che non si voltano dall’altra parte ma che si prendono cura le une delle altre.

Tim

Coinvolgere il personale per formarlo e sensibilizzarlo al contrasto della violenza di genere è la strada scelta anche da Tim. La società di telecomunicazioni ha lanciato infatti un’iniziativa che coinvolge la sua rete di punti vendita, trasformati per il 25 novembre in ‘punti viola’. Sono così chiamati i luoghi sicuri presso cui possono recarsi le donne vittime di violenza che verranno assistite dall’associazione no profit DonneXStrada con cui Tim collabora. Al fianco dell’associazione quest’anno ci sarà però anche il personale degli oltre 200 negozi della società che è stato formato e sensibilizzato per prestare una prima assistenza. L’iniziativa fa parte del progetto ‘La parità non può aspettare’ a sostegno l’empowerment femminile che di recente ha visto anche il lancio dell’app Women Plus per sostenere l’occupazione femminile.

Kellanova

Ha puntato invece su un sostegno diretto alle lavoratrici vittime o sopravvissute ad abusi domestici, l’azienda Kellanova. A partire dal 25 novembre la società ha infatti adottato nuove policy con cui saranno garantiti, per esempio, dieci giorni di permesso retribuito aggiuntivo e una maggiore flessibilità lavorativa, condizioni essenziali per chi si trova nella situazione di dover partecipare ad un appuntamento con un avvocato, ricercare un alloggio alternativo o prendersi cura dei propri figli in una circostanza così delicata. I giorni di congedo saranno gestiti in maniera confidenziale, senza la necessità di fornire una giustificazione dettagliata per l’assenza. Il programma di assistenza aziendale prevede inoltre la possibilità di usufruire di un servizio di consulenza confidenziale gratuito, a cui si può accedere online o telefonicamente 24 ore su 24, sette giorni su sette. A questo si aggiunge il supporto legale, con il pagamento della prima ora di assistenza forense, e un contributo economico una tantum per sostenere eventuali spese per aprire un nuovo conto bancario o qualsiasi altra attività che possa garantire sicurezza finanziaria al dipendente. Questa nuova policy si inserisce in un welfare più ampio che comprende, per esempio, politiche volte a sostenere i dipendenti e le dipendenti che stanno affrontando trattamenti per la fertilità, percorsi di transizione di genere, o che stanno vivendo particolari fasi della vita legate alla menopausa o all’interruzione di gravidanza.