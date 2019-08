Aziende quotate, il 41% ha utili migliori. Ma sul futuro prevale la cautela

La cautela dei manager sul futuro

La situazione generale rimane in effetti a dir poco controversa, come dimostrano le indicazioni fornite per il resto dell’anno dalle società: la cosiddetta guidance che spesso viene guardata addirittura con maggiore attenzione rispetto agli stessi dati di bilancio. «È evidente che le aziende abbiano assunto una posizione più cauta sull’orientamento», osserva a questo proposito Alberto Villa, Head of Research di Intermonte Sim, che anche in conseguenza di questo fenomeno ha continuato durante la stagione dei conti ad abbassare le stime sugli utili per azione delle società seguite (oltre il 98% della capitalizzazione totale di Piazza Affari). Nel complesso, dallo scorso gennaio le previsioni sono state ridotte del 5,9% per quest’anno e del 5,5% per il prossimo, con una sforbiciata che non dovrebbe tuttavia impedire al monte utili complessivo di Piazza Affari di crescere al netto delle voci di carattere straordinario nell’arco dei 12 mesi del 5% per il 2019, portandosi a 47,6 miliardi di euro, e di un ulteriore 7,8% nel 2020 fino a 51,3 miliardi.

La fotografia settoriale

Un quadro già complesso da valutare di suo rischia di essere ulteriormente complicato dalla situazione a macchia di leopardo che si registra nei differenti settori. In generale, e in linea del resto con il rallentamento del ciclo economico in atto, sono i comparti con caratteristiche più spiccatamente difensive a mostrare migliore salute, mentre ciclici, banche e industriali tendono al contrario a tirare il freno. Così, quando si parla di guidance, «le revisioni al ribasso più significative - segnala Villa - sono arrivate da società esposte al settore auto quali Pirelli e Brembo, oltre che da StM, mentre Buzzi, Piaggio e più in generale le utility hanno dato indicazioni positive».

Con riguardo ai veri e propri risultati di bilancio, la situazione appare invece ancora più variegata anche all’interno degli stessi settori. Si sono registrate infatti sorprese positive anche fra le banche (dove Banco Bpm e, per quanto riguarda commissioni e trading, Intesa Sanpaolo si sono contrapposte al semestre sotto tono di UniCredit), oltre a dati che secondo Intermonte sono generalmente all’altezza della situazione per risparmio gestito, utility e per alcune società legate a consumi e lusso come Campari, Moncler, De’ Longhi, Recordati e Safilo.